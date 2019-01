Doamne, iartă-l!

Iarnă am vrut, iarnă avem. Aș fi vrut să scriu am avut, dar mai avem și peste februarie de trecut, iar apoi și peste babele începutului de martie… Îngheț, dezgheț, polei, drumuri acoperite cu zăpadă… peisaj de iarnă, coșmarul șoferilor…E ca în zicala cu a venit iarna și gerul, vai de el….șoferul! Și treaz e greu de ținut echilibrul mașinii, d-apoi dacă mai ai și ceva grade de alcool în tărtăcuță… Săptămâna trecută am avut parte de un accident peste care sincer nu puteam trece să nu-l postăm la bursa noastră…În ajun de Mica Unire, un șofer cu niște alcool la bord mai avea puțin și intra cu mașina direct în altarul Catedralei Ortodoxe. Noroc că l-a oprit gardul bisericii…Acum pe lângă amenda de la polițiști n-ar strica să-și ia niște canoane la spovadă și de la preoții parohiei. Poate și-un legământ că nu mai urcă băut la volan… Doamne, iartă-l și îndreaptă-l pe credinciosul tău și adu-l pe calea cea bună.Amin.