EXEMPLU! Cristian Tarța un artist ambițios: Niciodată nu e prea târziu să faci ceea îți place

Cristian Tarța a intrat în lumea muzicii abia de câțiva ani însă, a crescut de la an la an datorită talentului, seriozității și în special perseverenței. S-a axat pe muzica de petrecere și îi vine ca o mănușă.

GNV: Cristi, prezintă-te cititorilor în câteva cuvinte.

Cristian Tarța: Am 31 de ani sunt tătic de patru ani de zile și in curând vom mai avea un băiețel. Despre mine aș mai putea să spun că sunt o persoană împlinită deoarece fac ceea ce îmi place și am în jurul meu oameni dragi care mă susțin și mă iubesc așa cum sunt eu.

GNV: De unde pasiunea pentru muzică, de cât timp cânți, când ai hotărât că vrei să mergi pe acest drum?

Cristian Tarța: Pasiunea pentru muzică a existat dintotdeauna. Hotărârea de a cânta a venit în urma cu aproximativ 5 ani dintr-o simplă întâmplare și apoi lucrurile au evoluat de la sine. Înainte de a fi solist am lucrat la o firmă de birotică, timp de 10 ani.

GNV: Cum sunteti voi ca si trupă, cum vă înțelegeți?

Cristian Tarța: În acest moment pot să spun că sunt foarte mulțumit de echipa din care fac parte. Suntem oameni și chiar dacă sunt discuții încercăm să le facem constructive și să fie în beneficiul nostru ca și trupă.

GNV: Care este melodia cea mai aproapiată sufletului tau?

Cristian Tarța: Piesa mea de suflet pot să spun că este “ Dragostea așa mi-a spus” – piesa la care am făcut și primul meu videoclip. Este o melodie de suflet mai ales că am avut ocazia, zic eu, să transmit mai bine mesajul piesei prin intermediul videoclipului.

GNV: La ce proiect munciți acum?

Cristian Tarța: În prezent lucrăm la două piese pe care ne dorim să le lansam cât mai repede posibil.

GNV: Cum se anunță anul 2019 pentru voi?

Cristian Tarța: Din fericire anul a debutat cu multe evenimente, urmează sa avem cel puțin două cântări în afara țării și bineînțeles foarte multe pe plan local.

GNV: Cat de dificil crezi că este pentru un artist sătmarean să iasă și pe piața națională?

Cristian Tarța: Cred că e nevoie de multă muncă, implicare și bineînțeles puțin noroc.

GNV: Dacă ar fi să o iei de la început, ai mai alege acest drum?

Cristian Tarța: Într-adevăr nu este o meserie ușoară, însă atunci când faci ceea ce îți place și mai ales atunci când publicul te apreciază prinzi putere să mergi mai departe.

GNV: Unde te vezi peste 10 ani ?

Cristian Tarța: Până acum am evoluat surprinzător de bine, acest lucru se datorează muncii depuse și așa cum am mai spus oamenilor care ma ascultă. Nu pot să îmi dau seama unde voi fi peste 10 ani, însă ceea ce știu este că voi muncii tot mai mult în așa fel încat să se vadă evoluția de la an la an.

GNV: Cine compune melodiile?

Cristian Tarța: Majoritatea pieselor mele sunt compuse de binecunoscutul compozitor Vali Doagă, însă am mai avut și alte colaborări. Piesele mele sunt piese de dragoste și de petrecere.

GNV: Cu ce mare artist ți-ar plăcea să colaborezi?

Cristian Tarța: Sunt mai mulți artiști pe care îi apreciez chiar și de pe plan local. Am început anul cu o colaborare frumoasă cu prietenul meu Romică Fernea, însă nu mă opresc aici. În viitorul apropiat îmi doresc și am în plan alte colaborări surpriză.