Fifor, după decizia CCR legată de protocoalele cu SRI: Parlamentul să asigure temei juridic pentru cei ce-şi caută dreptatea

Preşedintele CN al PSD, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, că ”decizia istorică a CCR trebuie readucă normalitatea, să repună lucrurile pe făgaşul lor firesc”, iar Parlamentul are misiunea să asigure, prin lege, un temei juridic de necontestat pentru cei ce-şi caută dreptatea.

”Decizia istorică de azi a CCR trebuie readucă normalitatea, să repună lucrurile pe făgaşul lor firesc. Ea reprezintă un reper pentru Legiuitor, care are misiunea să se asigure, prin lege, că o astfel de situaţie nu se va mai repeta vreodată şi este, în egală măsură, un temei juridic de necontestat pentru cei ce-şi caută dreptatea. Iată de ce, Decizia CCR arată că Reforma justiţiei, prin care s-au interzis astfel de protocoale, a fost perfect justificată. România, trebuie să redevină, de azi, un stat normal, în care libertăţile cetăţenesti, Constituţia şi legile ţării sunt elemente de netăgăduit, fundamente ale unei societăţi libere şi democratice”, a scris pe Facebook Mihai Fifor.

El a mai afirmat că, ”aşa cum era de aşteptat, încet, încet se destramă ţesătura securistă a influenţelor oculte, pe bază de protocoale şi România, stat democratic european, revine la o normalitate îndelung aşteptată”.

”Curtea Constituţională a calificat în întregime drept ilegal protocolul din 2009 şi, parţial, pe cele din 2016. Acum, fiecare instanţă are libertatea să evalueze dacă dosarele pe care le judecă conţin probe obţinute urmare a implicării SRI în temeiul acestor protocoale ilegale şi să dispună in consecinţă, adică să le elimine. Decizia CCR demonstrează că aceste protocoale secrete nu erau doar metodologii de lucru, chipurile normale, între instituţii ale statului, respectiv între SRI şi PICCJ, ICCJ, CSM. Avem acum dovada supremă a temeliei profund anticonstituţionale, ilegale, care a stat la baza planului regimului Băsescu, că, sub umbrela combaterii corupţiei, să declanşeze abuzuri inimaginabile în vreun stat democratic, împotriva ţintelor considerate indezirabile. Nu cred că nu vinovăţia cuiva sau dorinţa de dreptate şi adevăr au fost elementele care au guvernat investigaţiile şi procesele penale anticorupţie, ci resorturi obscure, interese partizane şi setea de putere, toate instrumente ale unei puteri totalitare”, a adăugat MIhai Fifor.

Liderul PSD susţine că instituţii vitale ale statului român au fost astfel confiscate, în beneficiul propriu, de o ”reţea ocultă de influenţă şi putere”, care a reunit şefi din servicii secrete, şefi din Parchete şi procurori, şefi de Instanţe şi judecători.

”Încerca, nu demult, cineva să acrediteze ideea că statul paralel este o invenţie, o fantasmagorie. Ei bine, azi avem încă o dovadă certă a existenţei unui veritabil stat paralel, care sub paravanul unor para-legi şi cu girul chiar a unor decizii CSAT, prin intermediul protocoalelor secrete, a pus ilegitim stăpânire pe România şi a generat şi perpetuat abuzuri imposibile într-un stat de drept real, democrat şi european. Este de o gravitate extremă, în acest context, semnarea de către profesionişti ai legii, înalţi magistraţi, a acestor protocoale declarate acum, oficial, neconstituţionale şi în afara legii… ei ştiau bine că nu pot, nu au dreptul să adauge la lege, aşa cum au făcut-o prin intermediul protocoalelor secrete”, a conchis Mihai Fifor.