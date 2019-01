Florin Gardoș: “Vreau să iau totul pas cu pas”

Satmareanul Florin Gardoș s-a alăturat lotului pregătit de către Flavius Stoican în cantonamentul din Antalya. Fundașul central a fost împrumutat de la Craiova până în vara acestui an, dar ia în calcul și varianta de a rămâne la Poli Iași.

„Îmi doresc să joc, dar cel mai important este să fiu sănătos și să fac pregătirea, iar pe urmă cel mai bun va juca. Normal, cred în șansa mea, dar și ei au făcut o treabă bună și fiecare își dorește să se impună și să joace. Iau în considerare și varianta de a continua la Iași din vară, dar depinde foarte mult de ce se va întâmpla în această perioadă de 5-6 luni. Dacă mă voi simți bine la Iași și voi fi dorit în continuare, de ce nu?”, a declarat Florin Gardoș pentru site-ul oficial al clubului Poli Iași.

Fostul jucător al Stelei nu se mai grăbește să își facă planuri privind revenirea la echipa națională ci, după experiența de la Craiova, dorește în primul rând să joace meci de meci: „Depinde și de ce se va întâmpla la echipă. Dacă am prinde play-off-ul, șansele ar fi mult mai mari să revin la națională. Dar vreau să o iau pas cu pas, pentru că îmi făcusem planuri și în momentul în care am venit la Craiova. Îmi doream să joc și să revin la echipa națională și din păcate nu s-a întâmplat așa. Vreau să iau totul pas cu pas și dacă va veni și convocarea, va fi și mai bine”.

În ceea ce privește diferențele dintre fotbalul românesc și cel englez, Florin Gardoș a spus: „Diferențele sunt foarte mari, începând de la organizarea cluburilor, condiții și așa mai departe. Dar parcă ușor-ușor și în România s-au mai reglat puțin lucrurile față de acum câțiva ani, când erau probleme cu cluburi în faliment, insolvențe. Măcar e bine că este puțină stabilitate în Liga I. Chiar și seria din Liga a II-a o văd mai puternică. Dar e foarte greu, dacă nu chiar imposibil să ajungă România măcar aproape de nivelul din Marea Britanie, pentru că acolo sunt foarte mulți bani”, a adăugat Gardoș, care a încheiat interviul cu un mesaj pentru suporterii Politehnicii Iași: ”Sper ca suporterii ieșeni să fie alături de noi și să ne susțină la fiecare meci. Va fi foarte important suportul lor și sper să ajungem în play-off și să le facem o bucurie. Uniți vom învinge!”.