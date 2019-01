Foieni a câștigat detașat grupa A! Cupa AJF continua azi cu:

Ediția 2019 a Cupei AJF Satu Mare la fotbal juniori a început marți la prânz la sala LPS Ecaterina Both.

Se joacă la foc automat cel puțin șase ore pe zi iar la start am avut 28 de echipe din tot județul.

Miercuri în prima zi a turneului s-au jucat meciurile din grupa A. O grupă dominată clar de Frohlich Foieni. Cu punctaj maxim băieții din Foieni merg mai departe iar Venus Dumbrava termină pe doi după ce în meci direct a cedat la limită, 0-1 cu Frohlich.

Grupa A:

Venus Dumbrava I –Speranţa Halmeu 2–0

Victoria Tiream–Fröhlich Foieni 0–6

Victoria Tiream – Venus Dumbrava I 0–10

Speranţa Halmeu – Fröhlich Foieni 0–3

Venus Dumbrava I –Fröhlich Foieni 0–1

Speranţa Halmeu –Victoria Tirean 3–1

Clasament

1 Foieni 9p. / 2. Venus I 6p. / 3.Halmeu 3p. / 4.Tiream 0p.

Grupa B:

CSM Victoria Carei I – Vointa Lazuri 2-0

Unirea Piscolt – Viitorul Vetis II 4-1

Unirea Piscolt – CSM Victoria Carei I 2-1

Vointa Lazuri – Viitorul Vetis II 1-0

CSM Victoria Carei I – Viitorul Vetis II 3-2

Vointa Lazuri – Unirea Piscolt 1-0

Clasament

1. Unirea Pişcolt 6p / 2. CSM Victoria Carei I 6p /

3. Vointa Lazuri 6p. / 4. Viitorul Vetiş II 0p.

Grupa C

AS Capleni I – CSM Victoria Carei II 3-0

Luc. Decebal (LPS-ONSS) – Egri Sasok Agris 10-0

Luceafarul Decebal (LPS-ONSS) – AS Capleni 1-1

CSM Victoria Carei II – Egri Sasok Agris 2-2

AS Capleni – Egri Sasok Agris 6-0

CSM Vic. Carei II – Luc. Decebal (LPS-ONSS) 0-11

Clasament

1. Luceafărul Decebal (LPS-ONSS) 7 p. / 2. AS Căpleni I 7p. /

3. CSM Victoria Carei II 1p . / 4. Egri Sasok Agriş 1p.

Iată programul zilelor de vineri și sâmbătă:

Grupa D

Vineri, 04.01.2019, ora 12:00

1. CSM Satu Mare

2. Sportul Botiz

3. AS Livada

4. Voinţa Doba

Grupa E

Vineri, 04.01.2019, ora 15:00

1. Turul Micula

2. Dacia Medieşu Aurit

3. Viitorul Vetiş I

4. Unirea Păuleşti

Grupa F

Sâmbătă, 05.01.2019, ora 11:00

1. Someşul Oar

2. Schamagosch Ciumeşti

3. AS Fortuna Căpleni

4. Venus Dumbrava II

Grupa G

Sâmbătă, 05.01.2019, ora 14:00

1. Energia Negreşti

2. AS Ghenci

3. Recolta Dorolţ

4. CS Cetate Ardud 800

Ordinea jocurilor din grupe e urmatoarea:

1. 1-2

2. 3-4

3. 3-1

4. 2-4

5. 1-4

6. 2-3