FOTO. Hotelul Sport, ”transferat” la Primăria Satu Mare. Ministrul Sportului, la Satu Mare



Ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, a venit la Satu Mare pentru a continua proiectele începute de predecesorul său, Ioana Bran! Hotelul Sport va trece în scurt timp la Primăria Satu Mare!

Ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, s-a aflat duminică într-o vizită în Satu Mare, unde împreună cu directorul Direcției Județene pentru Sport și Tineret, Adrian Ardelean, a vizitat sala de scrimă din Satu Mare și a avut întâlniri sediul Clubului Sportiv Satu Mare.

Printre obiectivele despre care s-a discutat s-a numărat trecerea Hotelului Sport în administrarea administrației locale, al cărui transfer efectiv la Primăria municipiului Satu Mare a fost început de ministrul sătmărean Ioana Bran, urmând ca procedura să fie finalizată în perioada imediat următoare.

“Mă bucur că am reușit să vizitez sala de scrimă și clubul nostru sportiv din Satu Mare, aici este o pepiniera de talente unde s-au format mari campioni. Am vizitat și DJST Satu Mare, am discutat cu directorul nostru despre problemele și prioritățile pentru acest an, printre care și trecerea Hotelului Sport la comunitatea locală, un proces foarte avansat și care va duce în curând la redeschiderea lui”, a spus ministrul Bogdan Matei.

De asemenea, la sediul DJST, ministrul a discutat despre problema salariilor din instituție, rămase la un nivel mic, față de alte instituții bugetare.