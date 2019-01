Gyenes a pierdut timp în cea mai lungă etapă din pricina problemelor cu sistemul de răcire

Duminică, 13 ianuarie, s-a concurat în cea mai lungă etapă din această ediție a Raliului Dakar, 838 de km, din care 336 km de probă specială. Din păcate, Emanuel Gyenes a pierdut mult timp în această etapă din pricina problemelor avute cu răcirea motorului.

Chiar și așa, Mani își păstrează locul doi în clasamentul general al clasei Malle Moto, și este pe locul 38 în clasamentul general al raliului. Ieri s-a rulat în etapa a 7-a, bucla San Juan de Marcon, și concurenții au avut de parcurs 332 km de probă specială. Cea de a 41-a ediție a Raliului Dakar se va încheia joi, 17 ianuarie, în Lima.

Emanuel Gyenes (#32 Autonet Motorcycle Team): „Din păcate nu am început prea bine a doua săptămână din acest Dakar. La km 30 am avut niște dune foarte moi și, la un moment dat, am văzut că mi se aprinde becul de la apă, ceea ce însemna că am pierdut apa din radiator. Când m-am uitat jos, totul era apă cu nisip. M-am oprit să văd dacă îmi merge ventilatorul, dar totul funcționa și, neavând ce face în mijlocul dunelor, a trebuit să continui. Din fericire, nu s-a oprit motorul, dar am pierdut foarte mult timp, deoarece am mers mult mai încet, ca să nu-l încing prea tare. La alimentare, la km 80, cei de la Husqvarna mi-au dat apă, am încercat să vedem care este problema, deci am mai pierdut și acolo vreo 10 minute. Am decis să merg așa, să îmi iau apă cu mine, și am mai rulat încă 230 de km în aceste condiții. M-am mai oprit și la CP 1 și la CP2, să iau apă, pentru că a tot trebuit să completez, așa că, în etapa a șasea, am pierdut destul de mult timp, din păcate. Mă bucur că sunt aici, că am terminat ziua. Mi-ar fi părut foarte rău să ies din cursă din cauza unei probleme tehnice. Îmi doresc mult să termin acest raliu! ”