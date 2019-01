INVESTIȚIE O ȘANSĂ în plus la VIAȚĂ pentru NOU-NĂSCUȚI. Ce se întâmplă cu MATERNITATEA

Bebelușii care vor veni pe lume la Maternitatea Satu Mare vor avea o șansă în plus să trăiască. Asta datorită faptului că Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare va fi dotată cu aparatură de ultimă generație. Asta în condițiile în care județul Satu Mare are o morbiditate infantilă peste media pe țară.

Maternitatea, dotată cu tot ce trebuie

Secția de Neonatologie a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare va fi dotată cu incubatoare, aparate pentru ventilație mecanică, mese radiante, inclusiv cu modul reanimare, ecograf şi altele.

Acest lucru este posibil datorită proiectului derulat prin programul ENPI CBC 2014-2020 HUSKROUA care a fost deja aprobat și urmează ca în scurt timp să fie semnat și contractul de finanțare. Bugetul total al acestui proigram este de 550.000 de euro.

Tot în cadrul aceluiași proiect, vor fi dotate și secțiile Anestezie și Terapie Intensivă din locația Tășnad a spitalului Județan cu aparate pentru ventilație mecanică de înaltă performanță; respectiv EKG portabil, defibrilator, ecograf portabil şi monitor.

Centru ”Stroke”, la Satu Mare

Foarte iunteresant este și faptul că la Satu Mare, la Urgențe, va fi înființat un Centru Stroke. Practic, cei care vor face un accident Vascular cerebral (AVC) vor avea o șansă în plus la viață după ce acest centru va fi pus în funcțiune. Spre exemplu, la Nyiregyhaza, unde există un astfel de centru, mortalitatea cauztă de AVC a scăzut cu 50%.

Centrul Stroke de la Satu Mare va fi înființat în baza proiectului „AVC – Added Value for Cooperation in Stroke Situations” depus pe Programul Interreg V – A România – Ungaria, partea din valoarea proiectului care revine Spitalului Județean de Urgență Satu Mare este în cuantum de 847.612,2 Euro (inclusiv TVA), iar cea a UAT Județul Satu Mare fiind de 36.300 Euro (inclusiv TVA).

Alte investiții în sistemul de sănătate

Demn de remarcat este și faptul că angiograful Spitalului Județean va fi repus în funcție în cel mai scurt timp posibil, fiind asigurat și personal medical de specialitate si a consumabilelor.

Totodată, Consiliul Județean derulează procedurile de atribuire și semnarea contractului de servicii de proiectare tehnică pentru reabilitarea clădirii Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC), str. Ialomiţa nr.1, Satu Mare. Valoarea contractului de finanțare – 2.869.785,25 lei. Proiectul se află în implementare, cu finanţare prin PNDL II.