Investiții în sănătate și infrastructură la Moftin

Primarul comunei Moftin, Gheorghe David, are în vedere, pentru anul 2019, o serie de investiții atât în sistemul de sănătate, cât și în infrastructura comunei. A amintit, astfel, de cele trei dispensare noi dar și de drumuri.

“Avem finanțarea a trei dispensare noi tot din fonduri europene de dezvoltare regională împreună cu un partener din Ungaria. Este vorba de o investiție foarte importantă pentru noi, respectiv trei clădiri noi, trei spații noi, trei locații noi, dispensare. Recunosc, în ultimii ani nu s-au făcut investiții la aceste dispensare, noi am fi preferat aceste fonduri europene pentru că aveam alte lucruri mai mari cu programele guvernamentale. Cele trei dispensare vor fi în centrul de comună, Moftinu Mic, Moftinu Mare și Domănești. E o veste bună și pentru medicii de familie și pentru locuitori, vor fi echipate, dotate la standarde rezonabile, aparatură nouă, spații noi, acces facil, rampe, tot,un proiect de care sunt mândru că îl vom finanța și îl vom finaliza probabil în cursul acestui an. Mai avem încă unele lucruri, unde căutăm surse de finanțare respectiv drumuri în interiorul localităților etapa a doua și un drum comunal spre Gara Ghilvaci care se pare că dacă nu altfel va fi finanțat din bugetul propriu, aproximativ 2,7 km de asfalt, și ca o noutate pentru noi, am primit undă verde din partea Consiliului Local, sigur la solicitarea permanentă a locuitorilor să ne apucăm și să lucrăm intens la distribuțiile de gaz, mai ales aproape de conducta magistrală, să facem un pas spre a putea finanța, monta, executa, cât de repede stația de executare și măsurare pentru distribuția de gaze în comuna Moftinu“, a precizat primarul Gheorghe David.