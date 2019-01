Liga a 3-a / Minireunire la Unirea Tăşnad

In ciuda problemelor financiare prin care trece clubul, antrenorii Cristi Popa si Ovidiu Suciu au decis sa ramana la echipa si macar sa incerce sa inceapa pregatirile pentru sezonul de primavara.

Cei doi au sunat adunarea iar marti dupa amiaza au programat un prim antrenament la terenul sintetic de la Scoala gimnaziala Balcescu-Petofi din Satu Mare.

A fost mai degraba o minireunire daca tinem cont ca la primul antrenament am avut opt jucatori din care doi portari.

“Ni s-a promis din partea conducerii ca lucrurile se vor rezolva si ca pana la plecarea in cantonament vom primi un salariu din restante. Incercam sa strangem randurile si sa facem o echipa cu care sa ne mentinem cel putin la nivelul evolutiilor din tur”, ne-a spus antrenorul Cristi Popa.

Echipa se va antrena la Satu Mare in aceasta saptamana iar in week-end e programat un amical la Mateszalka, acolo unde activeaza fostul olimpist Imi Tempfli.

“Urmeaza saptamana viitoare antrenamente si apoi cantonamentul ce il vom face acasa la noi, la Tasnad”, a mai spus Popa care a amintit ca in doua-trei zile vor aparea jucatori noi in lot.

Au fost prezenţi antrenorii Cristi Popa şi Ovidiu Suciu, respectiv Florin Gorbe, Casian Kereszi, Raul Silaghi, Angelo Cocian, Denis Cubaş, Zoltan Mizsei. Ultimul este un junior care a jucat pentru LPS Satu Mare şi Turul Micula. Au lipsit motivat: Florin Palinceac, Levente Vincze, David Vincze, Marius Bălău, Raul Ziman. Krisztian Szekely şi Markusz Varga sunt în probe la Miercurea Ciuc.