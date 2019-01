Mani Gyenes, nevoit să abandoneze!

Drumul lui Emanuel Gyenes către Lima, punctul terminus al celei de a 41-a ediții a Raliului Dakar, s-a încheiat, în 15 ianuarie, pe proba specială din etapa a opta – San Juan de Marcona – Pisco. La doar 55 de zile de când i-a fost implantată tija, care să ajute la refacerea humerusului fracturat în noiembrie, Mani a căzut pe partea dreaptă și, deși a încercat să își protejeze brațul, șocul a fost mult prea puternic pentru a mai putea continua cursa. În momentul abandonului, se afla pe locul 3 la clasa Malle Moto (fără asistență tehnică), pe locul 9 la clasa Maraton (nu este permisă schimbarea motorului și a altor câtorva componente de-a lungul raliului) și pe 39 în clasamentul general.

Dakar 2019 a măsurat în total 5.537 km, a debutat pe 6 ianuarie în Lima și se va încheia tot în capitala peruană, pe 17 ianuarie. Traseul a fost împărțit în 10 etape și probele speciale au inclus treceri prin dune înalte, dune aflate la altitudini de peste 2.000 de metri, canioane, albii secate de râu cu multă piatră și nisip, fesh-fesh (un nisip extrem de fin care are aspectul unei suprafețe dure) – au fost zile în care startul s-a dat pe malul Oceanului Pacific și s-a concurat în deșertul Atacama la peste 35 de grade C.

Emanuel Gyenes (#32 Autonet Motorcycle Team): „Etapa a opta a fost cea mai grea din acest Dakar. Nu neapărat din cauza traseului, ci pentru că, la km 52 al probei speciale, am căzut. A fost un start mixt. Am am luat startul după 10 mașini și 5 camioane, iar acestea au cam distrus traseul. La km 52 am căzut un pic mai rău și am rupt sistemul de navigație. Deși acesta nu mai funcționa, aș fi putut să îl repar cât de cât. Când am căzut, mi-am protejat brațul drept, însă acesta a preluat șocul și au început imediat să mă doară mușchii. Am urcat pe motocicletă. Am mai mers vreo 10 km, am vrut să continui. Dar am simțit că mă doare destul de tare mâna. M-am oprit și am zis că stau vreo 10 -15 minute, să îmi revin puțin, și apoi să continui. Durerea însă s-a intensificat și, din păcate, a trebuit să chem elicopterul. Au venit, m-au luat și m-au dus la punctul de realimentare, acolo m-au controlat medicii și… asta a fost. Sunt foarte trist, pentru că am încercat din toate puterile să termin acest Dakar, dar nu a fost să fie anul acesta. Mă voi întoarce anul viitor mai puternic și mai motivat! Le mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit, pentru a putea concura a noua oară în Raliul Dakar, precum și tuturor celor care mi-au trimis mesaje de încurajare de-a lungul cursei.”

Mani Gyenes a debutat în Raliul Dakar în 2007 și, de-a lungul carierei, a izbutit să câștige de două ori clasa Maraton și să se claseze consecvent în top 20, în cadrul clasamentului ge-neral, având în palmares inclusiv un loc 14.

Acum este la un pas de a fi inclus pe lista legendelor Raliului Dakar, onoare pe care o primesc toți cei care au cel puțin 10 participări în cea mai dificilă provocare, când vine vorba de anduranță în sporturile cu motor.

Revenirea în România

Mani se va întoarce în România, sâmbătă 19 ianuarie, urmând să aterizeze pe Aeroportul Henri Coandă – Otopeni, la ora 22.10 – cursa din direcția Paris.