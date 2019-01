Ministrul Apărării, Gabriel Leș: Cuantumul pensiilor militare de stat se indexează cu rata medie anuală a inflației

Ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, aduce la cunoștința celor interesați că începând cu data de 01.01.2019, cuantumul pensiilor militare de stat se indexează cu rata medie anuală a inflației, respectiv 1,3%.

Menționăm că la data de 01.01.2019 indicatorul definitiv cunoscut al ratei medii anuale a inflației a fost de 1,3% și reprezintă Rata medie a prețurilor de consum în anul 2017 față de anul 2016, calculată pe baza indicelui prețurilor de consum (IPC).

Conform prevederilor art.59 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, modificată prin OUG nr. 14/2018: “Pensiile militare de stat aflate în plată la 31 decembrie a anului anterior se indexează, din oficiu, începând cu 1 ianuarie a anului în curs, cu ultima rată medie anuală a inflației, indicator definitiv, cunoscut la această dată și comunicat de Institutul Național de Statistică”.

Decretul referitor la Ciucă, ilegal

În altă ordine de idei, ministrul Gabriel Leș spune că decretul preşedintelui Klaus Iohannis privind prelungirea mandatului generalului Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Apărării este ilegal.

„Eu vreau linişte, să îmi duc lucrurile cum trebuie la capăt, deşi, din punctul meu de vedere, cu toate că nu contează, e un punct de vedere personal, acel decret este ilegal, conform articolului din lege, care prevede semnătura cel puţin a prim-ministrului pe un astfel de document. De aici încolo, nu prea contează ce cred eu şi nu contează ce crede domnul preşedinte. Vorbim pe chestiuni legale şi vom vedea ce se va întâmpla mai departe”, a afirmat Leş.

Totodată, ministrul Gabriel Leș spune ca o eventuală contestaţie a decretului este „în termen”.

„Noi o să vedem ce o să facem mai departe. Nu vă pot spune în acest moment, pentru că suntem în analiza situaţiei. Probabil la domnul preşedinte sunt legale toate. Tot ce gândeşte dânsul e legal”, a adăugat Leş.

Cu privire la propunerea făcută, Les a subliniat că aceasta se bazează pe argumente foarte bine documentate.

„Eu am venit cu un militar, pe care l-am propus pe anumite argumente extrem de bine documentate şi am venit cu o propunere care vine cu o experienţă atât din fost şef al Statului Major al Apărării, ca locţiitor, cât şi din categoriile de forţe şi cu experienţă la UE. Am luat unul dintre militarii din cele trei – patru propuneri maxim pe care le puteam face la acest moment. Chiar nu am venit cu o propunere politică”, a mai spus Gabriel Leş.

Va reamintim ca anul trecut pe 28 decembrie şeful statului anunţa, că a semnat un decret prin care îi prelungeşte mandatul generalului Nicolae Ciucă la conducerea Statului Major al Apărării, el precizând că propunerea făcută de ministrul Apărării, Gabriel Leş, nu a fost aprobată.