Mişcări de trupe la Poli Iaşi

Echipa Poli Iasi se va desparti in aceasta iarna de mai multi jucatori.

Printre fotbalistii ale caror contracte vor fi reziliate se numara Parvulescu, Cobrea, Rosu, Aguinaldo, Bekui si N’Dongala.

La capitolul sosiri pana acum singura certitudine este a ugandezului Kizito, jucator al carui imprumut la BATE Borisov a expirat, iar campioana Belarusului nu a dorit prelungirea.

Kizito va reveni asadar la Poli Iasi, acolo unde exista sanse mari sa ajunga si Florin Gardos.

Despartit recent de Craiova, echipa la care n-a reusit sa se impuna dupa revenirea din Anglia, Gardos se afla in cautarea unei echipe unde sa joace meci de meci.

Poli Iasi va sustine, ca majoritatea echipelor din Liga 1 Betano, un cantonament in Antalya, unde au fost stabilite trei meciuri amicale.

Atyrau din Kazahstan (14 ianuarie), Korona Kielce din Polonia (15 ianuarie) si Dyosgyor din Ungaria (20 ianuarie) sunt echipele pe care le vor intalni iesenii.