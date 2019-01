Numai tirist să nu fii. La Petea

Că ardelenii-s mai molcomi o știe toată lumea, dar vecinii noștri de peste graniță , sau mai precis de la graniță, vor să ne demonstreze că se poate și mai…molcom.

Altfel nu ne-am explica de ce de la o vreme ca să ieși din țară pe la Vama Petea îți trebuie mult tutun și mult mai multă răbdare.

Dacă la autoturisme am zice că deja un 15-20 de minute pe sens nu mai deranjează, în schimb de câteva zile nervii tiriștilor sunt clar întinși la maxim.

Cozile kilometrice se întind până la ieșirea din localitatea Dorolț, iar oamenii au de așteptat și mai mult pentru a ieși din țară. Așa a fost și luni noaptea și marți…iar ieri toată ziua am avut cod roșu…

Timpii de așteptare erau de 120 de minute, iar potrivit aplicației Trafic Online, șoferii de TIR au de așteptat peste 180 de minute pentru a ieși din țară.

Punem și noi deja celebra întrebare a rapidului Buggs Bunny… What’s up Doc?

P.S. https://www.politiadefrontiera.ro/ro/traficonline/?vt=2 : Acesta e site- ul unde puteți urmări în timp real traficul de la Vama Petea… Dacă e cu roșu, mai bine încercați pe la Valea lui Mihai…