Patru scenarii avansate pentru soarta jucătorului Emiliano Sala

Politia din insula britanica Guernsey, ultimul loc de pe pamant unde a fost detectat avionul in care calatorea jucatorul Emiliano Sala si care a disparut deasupra Canalului Manecii, avanseaza patru scenarii posibile.

In a doua zi de cautari ipotezele de lucru se incadreaza intre cel mai pesimist scenariu posibil si mai multe optimiste.

Primul scenariu ia in calcul posibilitatea ca aparatul de zbor de mici dimensiuni sa fi aterizat de urgenta intr-un alt loc, iar supravietuitorii, adica Sala si pilotul, sa nu fi reusit pana acum sa contacteze pe nimeni.

Al doilea scenariu: avionul a aterizat pe apa si cei doi au fost preluati de un vapor aflat in tranzit prin apropiere.

Al treilea scenariu: avionul a aterizat pe apa si cei doi s-au salvat intr-o barca pneuma-tica aflata la bordul aparatului de zbor.

Al patrulea scenariu si cel mai negru din ele: avionul s-a dezintegrat la contactul cu apa si cei doi au ajuns in apa.

La ultima actualizare pe retelele de socializare din partea politiei britanice, trei avioane si un elicopter participau la ope-ratiunile de salvare.