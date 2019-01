Reunire cu un singur obiectiv: PROMOVAREA

Liderul seriei B a Ligii a 4-a, CSM Olimpia Satu Mare și-a reluat pregătirile iar oficialii echipei au gânduri mari pentru acest an…Promovarea în eșalonul trei.

Președintele CSM Satu Mare, Vasile Fogel , antrenorul Ritli Zoltan și două dintre noutățile din lot, Marius Curileac și Răzvan Pop au fost prezente vineri la prânz la stadion la o conferință de presă în care au fost anunțate planurile pentru sezonul de primăvară.

Președintele Vasile Fogel a vorbit despre situația clubului și a amintit că anul 2018 a fost închjeiat fără datorii . În privința bugetului pe 2019 acesta depinde se pare de performanțele echipelor de fotbal și baschet.

”Trebuie să ne gândim la două proiecte de buget. Unul în care vom avea nevoie de bani mai mulți dacă fotbalul promovează în liga a 3-a și baschetul câștigă un trofeu și trebuie să meargă în FIBA Europe Cup și un altul în care rămânem cam pe același buget de anul trecut. ” a spus președintele Fogel . Înainte de a trece la subiectul …fotbal, președintele CSM –ului a ținut să-i felicite pe spadasinii de la club care au dominat clar Naționalele de U20 de săptămâna trecută.

”Avem viitor frumos la spadă și mă bucur că i-am transferat pe acești băieți ( nr Adam Macska, Balazs Szilagyi și Alex Oroian) și pe antrenorul Nagy Lehel. Se interesează non-stop de ei cei de la Dinamo și Steaua dar iată că noi i-am ținut acasă la Satu Mare” a pomenit șeful de la Clubul Municipal.

Cât despre fotbal, Vasile Fogel a punctat scurt..”obiectivul e promovarea în liga a 3-a. Pentru mai mult de liga a 3-a ne trebuie și un stadion bun!”.

Ritli mulțumit de achiziții

Antrenorul Zoltan Ritli a fost cel care a prezentat noile achiziții și programul de pregătire.

”Vom avea antrenamente doar pe plan local. Pregătirea fizică va fi efectuată cu ajutorul prof. Radu Achim. Din păcate nu avem teren sintetic normal la Satu Mare și va trebui să jucăm majoritatea amicalelor în alte părți.” A spus Ritli acesta amintind că majoritatea meciurilor se vor disputa în Ungaria.

Pe lângă antrenamentele fizice, echipa pregătită de Zoltan Ritli va disputa șapte meciuri amicale în următoarea lună. Primul, chiar duminică, în Ungaria, la Fehergyarmat, cu echipa din Csenger, echipă pregătită de Tiberiu Csik.

Dar iată care este programul meciurilor stabilite de conducerea CSM-lui:

20 ianuarie: Csenger – CSM-Olimpia (se joacă la Fehergyarmat)

27 ianuarie: Fehergyarmat – CSM-Olimpia (se joacă la Fehergyarmat)

2 februarie: CSM-Olimpia – Someşul Dej (se joacă la Fehergyarmat)

9 februarie: Fehergyarmat – CSM-Olimpia (se joacă la Fehergyarmat)

13 februarie: CSM-Olimpia – FC Minaur Baia Mare (se joacă la Nyirbator)

17 februarie: Someşul Dej – CSM-Olimpia (se joacă la Iclod)

23 februarie: CSM Olimpia – FC Minaur Baia Mare (Odoreu sau Dara)

În luna martie, până la începerea campionatului Ligii 4, echipa sătmăreană va mai juca alte 4-5 meciuri de pregătire cu echipe de fotbal din judeţ.

Curileac revine acasă după…15 ani!

Două dintre cele patru achiziții efectuate în această iarnă, Marius Curileac și Răzvan Pop au fost prezente la conferința de presă de vineri.

Portarul Marius Curileac, poate cea mai importantă mutare făcută în această iarnă, revine practic acasă după 15 ani. Timp în care a evoluat în primele ligi ale fotbalului românesc, legitimat fiind la CFR Cluj Napoca, FC Botoșani, Concordia Chiajna sau FC Botoșani.

Curileac a plecat în sezonul 2004-2005 de la Samobil Satu Mare, echipă pregătită pe atunci de Sorin Petric.

“Am apărat la mai multe echipe din Liga 1 şi Liga 2, dar am considerat că e momentul să mă întorc acasă. Mi-a plăcut proiectul prezentat de Zoltan Ritli, de domnul preşedinte şi, de comun acord cu famila, am decis să revenim la Satu Mare. Sper, îmi doresc acest lucru, ca în scurt timp să ajungem cu această echipă în Liga 2. Cred că sătmărenii merită acest lucru”, a spus Curileac. Acesta a ținut să-i mulțumească antrenorului Ritli pentru ajutorul dat la efectuarea transferului de la Timișoara.

”La ACS Poli pot spune că mi pierdusem plăcerea pentru fotbal. De șapte luni practic nu mai aveam tragere nici măcar să merg la antrenamente. Îi mulțumesc domunului Ritli că m-a ajutat cu actele de transfer și sper că de acum vom face lucruri frumoase la această echipă. Eu am jucat la Botoșani, o echipă care de asemenea a pornit-o de jos dar care cu un proiect bun iată că joacă de ani buni în liga 1. Cred că ar fi un bun model pentru CSM Olimpia Satu Mare. Trebuie să visăm la mai mult decât liga a 3-a” a pomenit noul portar de la CSM Olimpia Satu Mare. Printre jucătorii care au venit la echipă în această iarnă se mai numără Răzvan Pop (ex Beltiug), fost junior la LPS şi Olimpia, Călin Vădan (ex Tăşnad), în timp ce Rareş Nyilvan şi-a prelungit contractul cu gruparea sătmăreană. Pe lista de achiziţii se mai află Cosmin Fărcaş, un fundaş dreapta care a evoluat la juniorii de la LPS şi la mai multe echipe din judeţ. Dar nu va putea fi utilizat în această primăvară Ştef, care a devenit indisponibil după o operaţie pentru o ruptură de ligamente. În lot sunt 24 de jucători din care 6 sunt juniori şi cadeţi. Răzvan Pop simte că și a găsit locul la CSM Olimpia și spune că anul 2019 e unul foarte important pentru el. ” Sunt și elev în clasa a 12-a la Colegiul Mihai Eminescu și sper ca anul acesta să-mi aducă satisfacții atît pe plan școlar, cu Bacalaureatul și examenul la facutate cât și fotbalistic unde mi doresc să promovăm cu echipa” a spus tânărul fotbalist sătmărean.

Cristian Stan