Se destramă Unirea Tășnad?

Unirea Tășnad ar trebui să-și reia luni pregătirile pentru sezonul de primăvară din seria a 5-a a Ligii a 3-a. Spunem ar trebui căci din păcate veștile nu sunt deloc îmbucurătoare din tabăra singurului club din eșalonul trei din județ.

Neplătiți de trei luni și cu prime de încasat, jucătorii și antrenorii se gândesc serios să părăsească echipa și să-și găsească alte echipe la care să activeze.

Antrenorul Cristi Popa ne-a confirmat că situația e delicată la Unirea și că după o întâlnire avută duminică la o cafea cu jucătorii el pare decis să renunțe.

”Eu atât pot să vorbesc, în numele meu, 99% nu voi mai continua la Tășnad. Au tot fost promisiuni că se vor da banii înainte de Crăciun și nu s-a întâmplat nimic. Sunt restanțe salariale de trei luni plus cinci prime. Îmi pare rău că s-a ajuns aici mai ales că eu cred că am făcut o treabă bună la Tășnad și am avut cu acești băieți rezultate bune la nivelul ligii a 3-a”, ne-a spus Cristi Popa. Acesta speră să nu se ajungă la comisii pentru recuperarea datoriilor. ” Dacă va fi cazul voi depune memoriu pentru a-mi recupera restanțele. Sper să nu se ajungă totuși la această soluție. Am auzit că mai sunt promisiuni că o să ne vedem banii fără a fi nevoiți să ne judecăm pe la FRF” a mai spus încă antrenorul celor de la Unirea Tășnad.

În privința jucătorilor, Ciul, Parnău și Nemeș sunt liberi de contract și mai mult ca sigur vor avea oferte chiar de la liga a 2-a. Stanciu va ajunge la Minaur Baia Mare, Vădan la CSM Olimpia Satu Mare, Anton e dispus să plece înapoi la muncă în Anglia iar Szekely și Varga merg în probe la Miercurea Ciuc.

Rămâne de văzut cum va reuși conducerea clubului să deblocheze situația pentru a reuși să continue activitatea la nivel de liga a 3-a și din retur la Unirea. Unirea Tășnad ocupă poziția a 9-a cu 21 puncte la finalul turului de campionat.