Super concert de Ziua Culturii Naționale la Satu Mare

Cu ocazia Zilei Culturii Naționale, Primăria Municipiului Satu Mare alături de Centrul Cultural “G.M.Zamfirescu“, are onoarea de a prezenta publicului sătmărean Quartetul format din: Sorin Zlat (RO) – pian; Gianni Gagliardi (ES) – saxofon; Gianluca Renzi (IT) – contrabas; Iulian Nicolau (RO) – baterie.

Evenimentul va avea loc Joi 17 Ianuarie 2019, la Moose Bar, str. Micu Klein nr.1, vis-a-vis de Colegiul National Mihai Eminescu, începând cu ora 20:00. Numărul de locuri este limitat astfel va recomandăm să vă rezervați din timp locurile la 0361 800 008. Prețul biletului 15 lei.

Patru muzicieni din Italia, Spania și Romania au pregătit pentru turneul pe care îl au în România un proiect inedit care dorește să aducă publicului un repertoriu original și diversificat. Cu stiluri abordate ce oscilează de la cool jazz, la post-bop, latin, avant-garde, proiectul propus este un testament al universalității muzicii, cu cei patru muzicieni provenind din generații și școli de gândire diferite, dar unificați de către limba comună a jazzului. Concertul “The Land of Dreams” va cuprinde compoziții personale de pe albumul Endurance lansat de Sorin în anul 2015, creații noi ce vor fi incluse pe următorul album al pianistului, compoziții semnate de saxofonistul Gianni Gagliardi si contrabasistul Gianluca Renzi.

Sorin Zlat (RO), pianist, clarinetist și compozitor, deținătorul a numeroase premii naționale și internaționale, este unul dintre cei mai reprezentativi pianisti de jazz ai noii generații de artiști români, care în ultimii ani a primit distincții precum Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Jacksonville, Florida (2015), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Monaco (2013), Marele Premiu în cadrul Competiției de Jazz din Montreux (2015), precum și Premiul pentru “Cel Mai Bun Muzician de Jazz”. Invitat ca headliner la “Jacksonville Jazz Festival 2017”, Sorin Zlat a concertat pe aceeași scenă alături de Chick Corea Trio, Joey Alexander Trio, Gerald Clayton si Gregory Porter. În prezent, Sorin concertează în Europa și America de Nord, bucurându-se de numeroase concerte în Elveția, Spania, Israel, Belgia, Turcia, Franța, Italia, Anglia și Olanda. Apariții recente includ prestații în cluburi celebre precum Birdland si Smalls din New York, Music Village și Jazz Station din Bruxelles, Vortex, Pizza Express, Ronnie Scott’s Jazz Club din Londra, Clubul Nardis din Istanbul, Clubul Jazz Cafe din Montreux, Clubul B-flat din Berlin sau participarea la festivaluri de prestigiu precum Montreux Jazz Festival, Jacksonville Jazz festival, Izmir Jazz festival, Bruxelles Jazz Festival, Pera Fest Istanbul, Getxo International Jazz Festival din Spania, Monaco Jazz Festival etc.

Gianni Gagliardi (ES) “Is now a rising star on the Brooklyn jazz scene”, as noted by Ron Netsky of the Rochester City Newspaper. His unique sound, originality, and artistic integrity have enabled him to perform all around the world in extremely diverse situations, ranging from jazz to flamenco music with greats as Al Foster, John Clayton, Dick Oats, Gilad Hekselman or Jordi Rossy. He has been at Berklee College of Music, State University of New York, Conservatorium van Amsterdam and Conservatoire National Superior de musique et dance de Paris. Gianni is the founder of BCN Jazz Collective, a label and platform for young composers to publish and promote their works. He has recorded extensively as a sideman and as a leader with great appraisal from the international press.” Gagliardi delivers music that’s distinct and bracing. One of his many gifts surrounds his ability to shape and build intensity” – By Dan Bylawsky, All About Jazz.

Gianluca Renzi (IT) is a New York City based bass player, composer, arranger, educator and sound engineer. He is an internationally acclaimed jazz musician and he currently performs on a regular basis with some of the world most known jazz artists. He has performed in some of the world most important Jazz Festival: Umbria Jazz (Italy), Marciac Jazz Festival (France), San Francisco SFJazz (USA), Richmond Jazz Festival (USA), Istambul Jazz Festival (Turkey), Shanghai Jazz Festival (China), Jazz al Parque (Colombia), Jarasum Jazz Festival (South Korea), Kanazawa Jazz Festival (Japan), San Javier Jazz Festival (Spain), Guimaraes Jazz Festival (Portugal) and many more. In his 20 years career he’s collaborated with some of the more representative European and American Musicians such as: Alex Sipiagin, Ari Hoenig, Orrin Evans, Loston Harris, Mark Whitfield, Joe Locke, Bobby Watson, Bruce Cox, Steve Lacy, Steve Grossman, Gary Smulyan, Jon Davis, Clarence Penn, Gene Jackson, Adam Nussbaum, Rick Margitza, Eric Mc Pherson, Billy Harper, Orrin Evans, Giovanni Mirabassi, Enrico Pieranunzi, Fabrizio Bosso, Flavio Boltro, Rosario Giuliani, Antonio Fara , Franco Ambrosetti, Roberto Gatto, Fabrizio Sferra.

Iulian Nicolau (RO)-Absolvent al C.N.M. “George Enescu”, actual student al U.N.M.B. la sectia percutie clasica. A colaborat cu diversi artisti reprezentativi ai jazzului romanesc si nu numai, printre care se numara: Nicolas Simion, Mircea Tiberian, Catalin Milea, Alex Man, Sorin Zlat, Marius Vernescu, Emil Bizga, Candice Hoys, Cedric Henriot.