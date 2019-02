ALDO BLAGA, șansa Sătmarului la EUROVISION: ”Aste e șansa Noastră să punem Sătmarul pe harta internațională ”

Sătmăreanul Aldo Blaga este în finala selecției naționale la Eurovision România. Marea finală va avea loc duminică, de la ora 20.30, şi va fi transmisă în direct și în exclusivitate la TVR 1, TVR Moldova, TVRi, TVR HD și online, pe TVR+. Practic, Aldo Blaga se află în fața unei premieri absolute. Ca județul Satu Mare să aibă, pentru prima dată, un reprezentant la concursul Eurovision. Dar pentru asta, Aldo Blaga are nevoie de ajutoul nostru, al tuturor sătmărenilor. un vot la 1264 cu textul 06 sau 6 – DUPA START VOT – pe TVR.

În finală, votat de public

În faza finală s-au mai calificat: Olivier Kaye, Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan, Laura Bretan, Ester Peony, Linda Teodosiu. Publicul a votat melodia „Your journey” a sătmăreanului Aldo Blaga.

Una dintre cele mai bune voci din finală

Selecţia Naţională Eurovision se va încheia cu marea finală, care va avea loc duminică, 17 februarie, la Bucureşti, de la ora 20.30. În ultimul act al competiţiei, juriul semifinalelor va preda ştafeta juriului internaţional, care va alege, alături de public, reprezentantul României în faza internaţională.

Sătmăreanul Aldo Blaga are șanse serioasă să câștige această finală și să reprezinte România la Eurovision Song Contest 2019 va avea loc la Tel Aviv (Israel), cu semifinalele în 14 şi 16 mai şi finala în 18 mai. Cu atât mai mult cu cât sapecialiștii consideră că Aldo Blaga este una dintre cele mai bune voci în această finală.

Aldo Blaga: ”Aș fi onorat să să port steagul României la Tel Aviv

Într-un interviu acordat Gazetei de Nord Vest, Aldo Blaga a declarat că ar fi o onoare pentru el să poarte steagul României la Tel Aviv. O onoare ar fi și pentru noi, toți sătmărenii. El a spus că decizia de a se înscrie la concursul Eurovosion România a fost luată de el la insistențele și îndemnul managerului său – Nicoleta Roman, căreia îi mulțumește și pe care o salută pe această cale.

Aldo Blaga a mai spus că nu poate descrie în cuvinte emoțiile din timpul concursului de până acum.

”Nu pot descrie in cuvinte. Mă simțeam ca și câstigătorul absolut…niciodată nu am fost votat de public pănă acum, și cu atât mai mult cu cât piesa este compoziția mea, mândria mea a atins noi limite. Sper că și tata e mandru de mine, îi dedic lui tot succesul actual și viitor dacă va fi să fie! Am înțeles într-un final că lumea rezonează cu tine dacă te “arați”. Nu suntem roboți, e normal și firesc să avem trăiri și lumea trebuie să vadă…să simtă…sa TE simtă…cred că asta a făcut diferența în seara semifinalei…

Întrebat dacă se vede în marea finală de la Tel Aviv, Aldo Blaga a sus că ar fi o mare onoare pentru el să poarte drapelul României. ”Da! Aș fi extrem de onorat și fericit să port steagul României la Tel Aviv și să duc mesajul piesei mele cât mai departe…să atingă cât mai multe suflete…să schimbe, de ce nu, cât mai multe vieți în bine!”, a spus Aldo.

Tătăl său, alături de el pe scenă

Artistul sătmărean a mai spus că are ferma convigere că tatăl său, regretatul actor Vasile Blaga, ar fi foarte mândru de el în aceste momente și a adăugat că-l simte alături de el pe scenă.

”L-am simțit pe scenă…îl simt în tot ce fac, mai ales din punct de vedere artistic…trăiește prin mine și în mine, mereu”, a mai spus Aldo.

El a mjai spus că s-a împrietenit cu toți finaliștii, pe o parte dintre ei îi cunoștea mai de demult.

”Eu m-am împrietenit foarte bine cu Letitia si Sensibil Balkan,pe Ester Peony o cunosc de multa vreme, suntem prieteni buni, pe Laura Bretan la fel o cunosc de multa vreme si am petrecut timp atât în România cât și în Chicago cu ea si mama ei, dar cu toți sunt convins că voi fi în relații bune și acum și după concurs, pentru că ne unește un singur scop – să aducem trofeul Eurovision în România! În premieră!”, mai spune Aldo.

Mobilizare pentru Aldo Blaga

Pentru a câștiga finala, însă, Aldo Blaga are nevoie de voturile noastre, ale tuturor sătmărenilor. Așa cum am precizat mai sus, câștigătorul finalei va fi desemnat de un juriu internațional dar și de voturile publicului.

Așadar duminică, de la ora 20.30, toți sătmărenii trebuie să se mobilizeze și să-l voteze pe Aldo Blaga. De ce? În primul rând pentru că merită și în al doilea rând pentru că este sătmărean. Așadar, duminică, trebuie să-l votăm pe Aldo Blaga pentru a câștiga finala Eurovision România. Ca mai apoi sătmăreanul să reprezinte România la finala concursului din Israel.

Aste e șansa mea…a noastră…să punem Sătmarul pe harta internațională”: ALDO BLAGA.