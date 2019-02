ANCHETĂ în ECLUSIVITATE! ADEVĂRUL în cazul SCANDALULUI de la Școala Mircea Eliade. Rezultatele ANCHETEI

Gazeta de Nord Vest vă prezintă, în exclusivitate și în premieră, rezultatele anchetei în urma bătăii dintre elevi de la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” din municipiul Satu Mare. În cele ce urmează prezentăm integral un material scris de colegul nostru Valkeriu Ioan în urma anchetei care a avut loc în școală în urma acestui scandal.

Bună seara stimați cititori vă urează Valeriu Ioan, din redacția Cotidianului Gazeta de Nord Vest Satu Mare. Nu mai este un secret, faptul că trăim pe zi ce trece vremuri din ce în ce mai tulburi și mai hilare, vremuri bolnave de fel și fel de curente sociale, care pot aduce pericole majore, sănătății și bunului mers a vieții omului, a vieții noastre, de ce nu, a societății. Nu mai este un secret, nici faptul că ”vrăjitoarea cea rea” la modă la ora actuală numită ”fake news” poate produce rele prin intoxicarea și manipularea în masă, din ce în ce mai mulți dintre noi, cetățenii, jucându-ne de-a pâra pe rețele de socializare, știrile false fiind preluate din păcate și de colegi de breaslă, operatori media, ziariști din presa scrisă sau din audio-vizual, care periodic lansează pe piață ”produse informaționale” viciate și mincinoase sub forma știrilor sau informațiilor false, incomplete sau voit manipulate, distrugând din ce în ce mai mult calitatea comunicațiilor sociale, încrederea și relațiile dintre oameni, provocând de multe ori adevărate traume, atât la nivel individual, cât și la nivelul grupurilor sociale. O astfel de tentativă de dezinformare a opiniei publice, s-a petrecut zilele trecute în data de 15 februarie 2019, la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” din Satu Mare, unde o bătaie ”din joacă” a unor elevi, atent filmată și lansată în spațiul public online de alți elevi din aceeași clasă, împânzind internetul cu serii de invective și denigrând corpul profesoral și conducerea școlii, moment care a declanșat în presa locală și națională reacții care mai de care mai originale și contradictorii.

Iată că a venit momentul în care Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” împreună cu Gazeta de Nord Vest și Nord Vest TV vă prezintă realitatea evenimentelor, în urma finalizării anchetei demarate cu acest prilej și să avem o ediție plină de informații autorizate privind acest caz, vom sta de vorbă prin telefon cu interlocutori de mare probitate morală și profesională, prin care vom încerca să facem lumină în acest caz.

”Ceea ce mă pune în echipă cu colegii mei să luăm atitudine în continuare, sunt măsurile care trebuie puse în aplicare, hotărâte împreună cu echipa din care fac parte și pe care o reprezint. Acestea trebuie să dovedească în continuare că acest lucru a fost un incident”. ( Mariana Sălăgean – Director al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare )

Îi spunem pentru început bună ziua doamnei Director Mariana Sălăgean, Managerul școlii partenere din această anchetă. ”Bună ziua dumneavoastră și tuturor cititorilor.” Din păcate doamnă director trebuie să prezentăm în această ediție un eveniment negativ care s-a petrecut la dumneavoastră în școală. ” Da într-adevăr! Referitor la incidentele care au avut loc la noi în școală, este regretabil pentru că nu aceasta este ceea ce se respectă la noi la școală. Aici, principiile respectate de elevii și dascălii școlii noastre sunt: integritatea, respectul, loialitatea, buna cuviință; aceasta este caracteristica școlii noastre. Dar să revin la evenimentul de care s-a vorbit atât de mult, din păcate și sunt datoare să fac niște precizări … în urma incidentelor violente care au avut loc, a fost declanșată procedura pentru cercetarea disciplinară a elevilor, procedură care implică mai multe etape. Fiecare etapă a fost respectată și iată că am ajuns la un final pentru a trage concluziile, pentru a pune lucrurile capăt la capăt. Elevii implicați în incidentul respectiv, sunt elevi care, (unii dintre ei … nu toți) se acomodează mai greu la capitolul situației la învățătură și disciplină. Școala … învățământul obligatoriu, trebuie să fie acela care să ofere șanse și acestor elevi pentru a se integra și a deveni membri ai societății și viitor al țării. Măsurile care au fost luate, să le spunem sancțiuni (nu este un cuvânt plăcut ni pentru mine ca dascăl și nici pentru colegii mei), dar iată că trebuie și aceste lucruri făcute”.

… profesorii de serviciu au fost prezenți în zona întâmplării, au intervenit la timp și astfel nu a degenerat bătaia și mai mult.” (Francisc Gyokös – Director al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare )

Îl avem la telefon și pe domnul Director Adjunct al Școlii ”Mircea Eliade” domnul profesor Francisc Gyokös, președintele comisiei de anchetă în acest caz, căruia îi spun bună ziua …”Bună ziua.” Care sunt concluziile rezultate din ancheta pe care ați coordonat-o? ”Pentru cercetarea acestor evenimente care au avut loc în data de 15 II a.c., s-a constituit o comisie în care au participat profesorii școlii, respectiv consilierul și psihologul școlii și Directorul adjunct ca președinte. Elevii au dat declarații în prezența părinților … aceste declarații s-au strâns într-un dosar, s-au analizat de către comisia sus amintită și am tras niște concluzii din care a rezultat vinovăția elevilor în parte, făcându-se un raport pe baza acestor declarații care a fost înaintat în fața consiliului profesoral al clasei și consiliului profesoral al școlii.” Care ar fi un rezumat al acestor concluzii? ”Din rezultat reiese că au fost mai mulți elevi implicați în această altercație, și foarte bine a fost faptul că profesorii de serviciu au fost prezenți în zona întâmplării, au intervenit la timp și astfel nu a degenerat bătaia și mai mult.” Care au fost acești profesori de serviciu? ”Profesori de serviciu au fost domnii Kristof Mihaly și Ludovic Bogdan, care au intervenit și au aplanat conflictul dintre elevii implicați.”

”Noi profesorii școlii vom lua atitudine de fiecare dată și nu vom tolera aceste acte de indisciplină în curtea școlii sau în incinta ei.” (Ludovic Bogdan – Profesor de Educație Fizică la Școala Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare)

Îi avem la telefon pe domnii profesori Ludovic Bogdan și Kristof Mihaly, profesorii de serviciu din acea zi, care au intervenit pentru aplanarea conflictului. Bună ziua și bine ași venit domnilor profesori … sunteți în direct. ”Bună ziua, mă numesc Bogdan Ludovic … profesor al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” și în data de 15 februarie, la orele 12, fiind profesor de serviciu în curtea școlii, am observat la poarta unde joacă copiii fotbal o altercație, pot să spun o șicanare … pentru că nu se băteau … se împingeau unul pe celălalt, moment în care m-am sesizat și i-am despărțit trimițându-i la clasă. Ei din păcate nu s-au întors la clasă, ci s-au dus în față, unde din păcate eu de aici nu am vizibilitate și au continuat această altercație; în câteva clipe am fost anunțat de un elev că: domn profesor vedeți că ei continuă bătaia în spate; fiind împreună cu colegul meu Kristof Mihaly, el fiind mai tânăr a fugit și i-a despărțit”.

Vă mulțumesc pentru intervenție … îl avem la telefon și pe domnul Kristof … bună ziua și bine ați venit în direct alături de noi. Prima întrebare … cum ați văzut evenimentul bătăii? ”În ziua de vineri 15 februarie, când am fost profesor de serviciu în incinta școlii … în curte, am observat pe la sfârșitul pauzei, chiar după ce se sunase de intrare un grup de vreo 14-15 elevi care erau strânși la un loc. Gândindu-mă că probabil era ceva ceartă la mijloc, m-am apropiat de ei, am observat că se ceartă după care i-am atenționat să intre în clase că s-a sunat de intrare. Peste câteva secunde, pornind spre intrarea în clădire, am observat că n-au terminat, au continuat cearta și apropiindu-mă am văzut că s-au luat la bătaie. În clipa în care am ajuns la ei, majoritatea au intrat în clădire, iar victima lovită s-a ridicat de la pământ dându-mi seama că era partea agresată.”

Era bătaie reală, sau părea regizat?

”Era bătaie reală … cum n-am fost chiar în momentul respectiv la fața locului, fiind cam la 50 de metri distanță de ei, timp în care au început să se bată … nu mi-am dat seama atunci cine-i de vină și ce s-a întâmplat. Doar grupul a văzut și copiii care erau în jur.”

Era o singură persoană care dădea în elev?

”Asta n-am observat … când m-am apropiat de ei majoritatea dintre ei erau intrați în clădire …” Victima era lovită … avea sânge? ”Nu n-avea deloc urme de sânge sau alte urme.” Exista vreun elev/elevă care filma cu telefonul mobil? ”Nu … eu când am ajuns la fața locului n-am văzut pe nimeni cu telefon mobil în mână, cred că filmarea s-a făcut în clipa în care eu n-am fost lângă ei.” Cum s-au comportat ei (elevii) în momentul în care ați ajuns? ”Probabil cei vinovați … și alții au intrat când m-am apropiat de ei, au rămas numai elevul bătut și ceilalți copii care mi-au explicat ce s-a întâmplat.”

”Toate hotărârile din această anchetă au fost luate conform prevederilor din Statutul Elevilor și din Regulamentul de Ordine Interioară, care sunt reiterate în diferite articole cunoscute de către elevi și de cadrele didactice” (Francisc Gyokös – Director Adjunct al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare )

Domnule Director Adjunct care sunt măsurile care s-au luat în acest caz, în această situație? ”În urma discuțiilor purtate în plenul consiliului profesoral, s-a ajuns la următoarea decizie: cel mai grav a fost sancționat un elev cu mutarea disciplinară într-o altă clasă din cadrul școlii, urmat de scăderea notei la purtare. Alte trei cazuri au fost sancționate cu mustrare scrisă, și cu scăderea notei la purtare a elevilor care au fost în această situație. …”

Care sunt notele scăzute la purtare?

”Notele cele mai drastice sunt 6; 7; … un elev va avea nota scăzută la 6, unul la 7 și două cazuri cu nota 8 la purtare.”

”Aici aș dori să intervin cu câteva elemente …” Vă rog doamnă Directoare … aveți cuvântul.” Referitor la măsurile pe care întregul corp profesoral le-a adoptat în consiliul profesoral și de altfel la propunerea colegilor noștri, sunt măsuri constructive care nu fac altceva decât să contureze o mai bună imagine a acestor copii. Am văzut interesul de care au dat dovadă în timpul anchetei și atitudinea lor, iar acești copii trebuie ajutați ca să renunțe la acest model și să adopte alte modele în viață. Astfel, la propunerea colegilor, colegii diriginți împreună cu membrii consiliului clasei, vor încheia acorduri de parteneriat cu diferite instituții; instituții care împreună cu școala, să implice elevii din clasa respectivă în activități benefice, care să modeleze și să schimbe atitudinea elevilor, creând astfel posibilitatea ca imaginea lor despre ceea ce înseamnă elev, ceea ce înseamnă copil acasă la părinții lui, să fie alta; integrarea lor în clase, în grupurile de elevi să se facă în alt mod. Mai simplu spus … atitudinea lor să fie alta, să se modifice”.

”Am avut un mare semn de întrebare: de ce ei în clasă, nu au luat atitudine la gesturile și comportamentele colegilor lor … ba mai mult, au fost îndemnați să filmeze.” ( Mariana Sălăgean – Director al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare )

”Am considerat că trebuie îmbunătățite și alte lucruri din școală … la nivelul școlii, în modul în care, de exemplu pe coridor, toate ușile vor fi deschise pe timpul pauzei, pentru ca profesorii de serviciu de pe coridor să poată gestiona mai ușor aceste evenimente; pentru că iată în acest caz prezența lui a micșorat intervalul desfășurării conflictului, dar pentru că a fost doar 23 de secunde conflictul respectiv, nu a putut fi interceptat atât de repede de către profesorul de serviciu, astfel încât … acolo, la fața locului să intervină în intervalul acesta de timp foarte scurt, pentru că nu s-a auzit gălăgie din sala de clasă … și nici n-a fost gălăgie, pentru că dacă era … automat lucrurile ar fi mers altfel. Un alt aspect de gândire pe care consider că ar trebui schimbat … faptul că ești ”cool” în momentul în care faci parte și iei parte la un asemenea eveniment violent … este o gândire și o atitudine care lasă de dorit. Trebuie această gândire, imagine a copilului schimbată … să fii COOL înseamnă cu totul și cu totul altceva. Ei trebuie să gândească altfel acest slogan”.

”Mă numesc Einholt Sebastian și sunt președintele clasei”. ”Mă numesc Bonea Marco și sunt adjunctul clasei. Clasa noastră este formată din niște elevi care vor să învețe.” ”Niște elevi care vor să învețe ceva nu să fie deranjați în timpul orei.” ( Sebastian Einholt și Marco Bonea reprezentanții clasei a VI B )

”Lucrurile care într-adevăr ies în evidență în școala noastră, sunt … implicarea dascălilor și a elevilor la concursuri școlare.” ( Mariana Sălăgean – Director al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare )

”Pot să spun că recent, deși sunt în derulare marea majoritate a concursurilor și olimpiadelor școlare, echipaje de la învățământul primar și de la învățământul gimnazial, care au participat la Concursul internațional ”Porți Verzi”, au luat premiu … ei vor merge într-o tabăr internațională în Croația. Acesta este mesajul pe care eu doresc să-l transmit în ceea ce privește atitudinea elevilor și dascălilor din această școală. Un alt aspect și-o altă bucurie pe care doresc să v-o împărtășesc, sunt rezultatele obținute la un recent concurs județean … ”Lăsați imaginația să zboare” … la gimnaziu, elevii din clasa a V-a au obținut Locul II; clasa a VI-a – Locul III; clasa a VII-a – Locul III; clasa a VIII-a – Mențiune; clasa a II-a B – Premiul II și clasa a IV-a C – Premiul III. Mulțumesc colegelor mele, elevilor … doamnelor profesoare (de la învățământul primar n.r.) Claudia Ostate , Anca Uglai … colegelor mele de la învățământul gimnazial: doamna profesor Simina Burian, doamna profesor Anca Șimonca, doamna profesor Cristina Bercea, care au muncit alături de copiii lor și iată dragii mei că aceasta este imaginea reală a elevilor, părinților și dascălilor de la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade”; nu acea imagine pe care au încercat unii, nu știu … care a fost motivul … dar probabil că odată și odată lucrurile acestea vor ieși la iveală. Și mă gândesc la încă un aspect … acest strigăt de ajutor, nu trebuia să vină aici către noi? Acea persoană care a îndemnat sau care a purces la postarea respectivă, nu are copii? Nu s-a gândit în momentul acela că pune imaginea unor copii aflați în dificultate, ne-având acceptul părinților în acest scop? Nu s-a gândit la denigrarea imaginii acestor copii care sunt minori? S-a gândit doar să denigreze numele instituției noastre școlare … nu a făcut bine. Trebuie să se gândească că și el a fost cândva copil … și el a fost cândva elev … și el a fost cândva învățat a știut să scrie … și știe să scrie datorită dascălilor care l-au învățat”.

Școala are menirea de a educa copilul, dar nu înainte de a avea puterea ca acest părinte de a contura … de a forma mult mai bine poziția copilului în familia lui; să-i dea încredere … acea încredere prin care acel copil să vină să crească ca valoare, să-și câștige încrederea, pentru că acești copii implicați nu au încredere în forțele lor.” ( Adrian Călin Consilier școlar – psiholog la Școala Gimnazială ”Mircea Eliade” Satu Mare )

Este rândul specialiștilor în psihologia și consilierea elevilor să-și spună cuvântul. Îl avem la telefon pe domnul Adrian Călin consilier școlar al Școlii ”Mircea Eliade” căruia îi spunem bună ziua și bine ați venit în direct. O parte din elevi care au fost implicați sau care s-au auto-implicat în această situație neplăcută a școlii, au avut anumite probleme comportamentale și au avut nevoie de sprijin de specialitate. Ce ne puteți spune în acest sens?

”Înainte de a intra în subiectul propriu zis, vreau să vă spun că în spatele camerelor de luat vederi și hârtiei de ziar, stau privitori și părinți care au concluzionat că este vorba de o violență accentuată … în urma incidentelor. Vreau să precizez, că încă din anul școlar 2017-2018, copiii vizați au trecut printr-un program de observație, aici pot să remarc concursul multor colegi de-ai mei, cărora le-am înmânat fișe de observare a comportamentelor problemă, a cel puțin trei comportamente problemă, pe o durat de cel puțin 30 de zile. În urma finalizării acelor fișe de comportament, s-au tras niște concluzii la momentul respectiv … unii dintre copiii vizați au slăbit intensitatea acestor violențe, alții n-au înțeles prea bine … dovadă că am invitat în decursul anului școlar prezent, o judecătoare care a susținut tematica ”Eu răspund pentru faptele mele” … prin această tematică explicându-li-se copiilor toți pașii care ar trebui să se întâmple în prevenția unor comportamente neadecvate în școală … copiii au pus întrebări și li s-au dat explicit foarte multe detalii legate de ceea ce nu ar trebui să facă. Copiii au înțeles … mai departe fiind invitați prin protocol polițiști de proximitate, care au ținut prelegeri legate de violența în familie, de conduita în societate, în școală. Materialul prezentat a fost ales tocmai pentru a întări încă odată conduita normală de care ar trebui să dea dovadă fiecare copil, în prezent … în urma acestor incidente, s-au stabilit consilieri individuale și de grup cu părinții acestor copii, după o diagramă bine stabilită, tocmai în scopul slăbirii acestor violențe accentuate.”

Cum au reacționat la aceste măsuri de vindecare a problemelor, copiii și părinții?

”Cred că după acel incident, copiii au dat dovadă de o maturitate vizavi de ceea ce s-a creat, părinții și-au dat tot concursul în a le estompa ieșirile necontrolate, (chiar mi-au spus că-și dau concursul în tot ceea ce leagă gestionarea emoțiilor, autocontrolul acestor copii) punându-se accentul pe dezvoltarea unei relații părinte-copil mai accentuată, în vederea creșterii conduitei familiale a acestor copii … pentru că ei de la familie către școală, întâlnesc și mediul social. Și acest aspect este foarte important, pentru că din păcate … o familie a unui copil din subiectul discutat locuiește într-un mediu potrivnic dezvoltării lui ca persoană cu o personalitate puternică; un mediu care-l poate influența spre activități mult mai nepotrivite vârstei lui.”

Cum poate școala să-i ajute pe acești copii?

”Școala se implică … (cel puțin vorbesc în numele meu) de la a consilia părintele, inclusiv la domiciliul său, de a-i vedea problemele cu care se confruntă … de-ai întinde o mână de ajutor, pe toate planurile, pentru că vedeți … aici copilul ajunge să dea dovadă de o onestitate necontrolată, dar dacă te întorci la bazele acestui comportament, îți dai seama că odată ce un copil rămâne repetent (presupunem) de două ori de la același nivel de studiu, evident că acel copil nu vine la școală cu o motivație de a învăța încă o dată tainele unei materii. Pot să vă spun că din consilierile făcute cu elevii și cu părinții, copiii cunosc foarte bine teoria violențelor familiale; dacă ar fi să mă repet într-o teorie oarecare vizavi de prevenția temelor discutate, copiii aproape că le știu pe de rost ( chiar că sunt informați foarte bine ), problema o reprezintă mediul în care cresc … niște medii în care sunt mai degrabă folosiți ca persoane intermediare în a face câteva servicii în afara problemelor de asimilare a cunoștințelor, pentru că până în clasele a VIII-a copiii au menirea de a fi îndreptați de către părinți la școală tocmai pentru a asimila tot felul de cunoștințe: legate de civică, de chimie, de matematică … pe când, ei crescând într-un mediu defavorizant, printre persoane din mediul în care ei locuiesc … adulte care au altfel de activități … activități care sunt de ordin infracțional aș zice; ori sigur școala … caută cel puțin prin numele meu să-i consilieze pe copiii chiar și acasă, în familia lor. Am încercat să le explic câteva tehnici de autocontrol … cum să procedeze în situații fără ieșire … este foarte greu, pot să vă spun, să acoperi acele minusuri de care acel copil este înconjurat acolo ( acasă ), ca el să vină la școală și să dea dovadă de un alt comportament. Este foarte greu să vezi această schimbare în comportamentul lui. Noi depunem toate eforturile tocmai în scopul prevenirii acestor tipuri de comportamente … este foarte greu … dar, aici subliniez încă odată că este foarte importantă coeziunea și relația desăvârșită între membrii familiei, adulții, care din păcate așa cum ați văzut, o parte din acești copii nu beneficiază de aportul integral al părinților … tata este plecat în străinătate … stă mai bine să se relaxeze acolo, decât să pună umărul la educarea acestor copii. La o discuție cu mama unui copil implicat în caz, acest lucru l-am dedus … că decât să vină tatăl în țară să facă aceeași muncă pe care o face afară, el mai bine stă acolo și nu are problema acelor câțiva copii care trebuie îngrijiți aici. Este evident foarte greu să încerci să acoperi toate lipsurile acestor copii în școală. Le creionezi direcția cea bună, încerci să le deschizi căile de adaptare către conduita morală, către zona cea mai sănătoasă a minții lui, dar iată că ceea ce-l înconjoară și ceea ce ar trebui să aibă parte încă din familie, e foarte greu de acoperit doar de școală”.

Păcat că nu a fost făcută invitația acestor copii pentru a-i felicita … dar eu așa cum îi cunosc … s-ar putea ca în unele situații să avem și aceste rezultate, să ne bucurăm împreună că am construit ceva în comportamentul lor, că am reușit să-i conștientizăm că promovând aceste acte de violență în apropierea lor, nu vor ajunge să se integreze … așa cum am spus … mai bine în societate. ( Mariana Sălăgean – Director al Școlii Gimnaziale ”Mircea Eliade” Satu Mare )

Concluzii la sfârșit de anchetă, după zilele de stres, după zilele de cercetări. Doamnă Director aveți cuvântul. ”Din păcate … aceste zile, așa cum ați precizat și dumneavoastră, au fost zile cu o încărcătură emoțională puternică (negativă bineînțeles), mesajul pe care îl transmitem în continuare părinților copiilor, este acela de a reacționa prompt și la timp atunci când profesorii diriginți, colegul nostru consilier, conducerea școlii, ( le dau semnale ) vizavi de atitudinea copiilor lor, în momentul în care sunt chemați la școală, ei trebuie să știe că nu întâmplător este făcută această invitație. că nu a fost făcută invitația acestor copii pentru a-i felicita … dar eu așa cum îi cunosc … s-ar putea ca în unele situații să avem și aceste rezultate, să ne bucurăm împreună că a construit ceva în comportamentul lor, că am reușit să-i conștientizăm că promovând aceste acte de violență în apropierea lor, nu vor ajunge să se integreze … așa cum am spus … mai bine în societate. Am văzut părinți supărați … am văzut copii supărați … dascăli, de asemenea supărați. Eu sper ca după încheierea acestei anchete, fiecare să-și știe locul pe care trebuie să-l ocupăm în mintea și sufletul acestor copii. Împreună … părinți și dascăli … trebuie să avem grijă ca ei să fie viitorii cetățeni europeni, de care avem noi nevoie.”

Valeriu Ioan