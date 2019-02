Campionatul județean al Sătmarului organizat la Cluj-Napoca

Asociaţia Judeţeană de Atletism Satu Mare a organizat la finalul săptămânii trecute primul concurs de la reactivare. A fost vorba de etapa judeţeană a campionatului de sală. Cum la Satu Mare nu sunt condiții pentru a organiza într-o sală, competiția s-a mutat la … Cluj-Napoca. La start s-au prezentat 77 de sportivi de la LPS Satu Mare, Liceul Teoretic Carei, LPS-CS Satu Mare.



Iată rezultatele:

60 m garduri fete 3: 1 – Cura Roxana (Carei, 11.28)

60 m garduri fete 2: 1 – Vădan Fatima Andra (LPS-CS, 9.78), 2 – Mărculescu Bianca (LPS Satu Mare, 10.77)

60 m garduri fete 1:1 – Kinczel Antonia (Carei, 12.07)

60 m garduri băieţi 1: 1 – Vădan Laurenţiu (LPS-CS, 9.28), 2 – Coman Emanuel (CS, 9.74)

60 m garduri băieţi 2: 1 – Kadar George (LPS-CS, 8.71), 2 – Dragoş Arnold (LPS, 9.08), 3 – Kurti Krisztian (LPS, 9.29)

60 m fete 1: 1 – Kinczel Antonia (Carei, 8.94), 2 – Kurti Emoke (Carei, 9.10)

60 m fete 2: 1 – Dohi Evelin (LPS, 9.29), 2 – Schmaus Andrea (LPS, 9.31), 3 – David Bianca (LPS-CS, 9.33)

60 m fete 3: 1 – Cura Roxana (Carei, 8.56), 2 – Bâlea Daniela (LPS, 10.12)

60 m băieţi 1: 1 – Coşarcă Casian (LPS-CS, 7.60), 2 – Pop Adrian (LPS, 7.62), 7 – Bota Marian (LPS, 8.10)

60 m băieţi 2: 1 – Toth Tamas (LPS, 7.43), 2 – Csaszar Alex (LPS, 7.69), 3 – Domuţa Rareş (LPS, 7.97)

60 m băieţi 3: 1 – Turcu Vlad (Carei, 8.16), 2 – Cristian Denis (CSM BM, 9.05)

Lungime băieţi 1: 1 – Vădan Laurenţiu (LPS-CS, 6.27), 2 – Coşarcă Casian (LPS-CS, 5.88), 3 – Pop Adrian (LPS, 5.48)

Lungime băieţi 2: 1 – Graizler Patriciu (LPS-CS, 5.77), 2 – Toth Tamas (LPS, 5.70), 3 – Kurti Krisztian (LPS, 5.68)

Lungime fete 1: 1 – Kinczel Antonia (Carei, 4.47), 2 – Kurti Emoke (Carei, 4.44)

Lungime fete 2: 1.Vădan Fatima Andra (LPS-CS, 4.69), 2 – Mărculescu Bianca (LPS, 4.20)

Lungime fete 3: 1 – Cura Roxana (Carei, 4.51), 2 – Bâlea Daniela (LPS, 3.60)

Înălţime fete 1: 1 – Kinczel Antonia (Carei, 1.35), 2 – Kurti Emoke (Carei, 1.25)

Înălţime fete 2: 1 – Vădan Andra (LPS-CS, 1.45), 2 – Mărculescu Bianca (LPS, 1.40), 3 – David Bianca (LPS-CS, 1.40)

Înălţime fete 3: 1 – Cura Roxana (LPS, 1.25)

Înălţime băieţi 1: 1 – Coman Emanuel (CS, 1.75)

Înălţime băieţi 2: 1 – Kadar George (LPS, 1.85), 2 – Dragoş Arnold (LPS-CS, 1.80), 3 – Kurti Kristian (LPS, 1.50)

Prăjină băieţi jun. 1: 1 – Vădan Laurenţiu (LPS-CS, 3.40 m)

Prăjină băieţi jun. 2: Majer Norbert (LPS-CS, 2.30 m).

“‘Un concurs de care se simţea nevoia deoarece, din lipsa bazei sportive, timp de opt luni pe an nu se poate organiza nicio competiţie, în special iarna-primăvara când este sezonul de sală. Beneficiul acestei competiţii a fost în primul rând participarea mai largă, promovarea bazei de masă a atletismului de performanţă prin motivarea sportivilor începători. Pe timp de iarnă participăm la competiţiile organizate de alte judeţe, în special de Cluj, însă cu un număr limitat de sportivi. Am organizat această competiţie experimental şi a prins foarte bine deoarece au participat chiar şi atleţi din alte judeţe. Asta în condiţiile în care la Bucureşti s-a desfăşurat în paralel o competiţie la aceleaşi categorii de vârstă. Acţiunea o putem considera o reuşită şi spunem că are un potenţial mare de dezvoltare pe viitor”, a declarat Horea Macarie, preşedintele AJA.

De organizare s-au ocupat membrii AJA, profesorii şi antrenorii: Horea Macarie, Florin Turcu, Radu Achim, Marius Butean, Marius Glodean, Ioan Mărneanu.