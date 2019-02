Cupa Satu Mare la floretă merge, în premieră, în Franța

Cupa Satu Mare la floretă cadeți de la Satu Mare a ajuns în 2019 la ediția a zecea ! Și am putea spune clar, ca valoare și ca organizare competiția chiar a fost de ZECE!

Etapă din Circuitul European de cadeți, concursul – care a fost organizat de către Primăria Satu Mare, cu sprijinul Federației Române de Scrimă, CSM Satu Mare și CS Satu Mare – a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute, iar la start au fost prezente 91 de sportive din 13 țări.



Din fericire, putem spune că de la an la an competiția de la Satu Mare crește ca valoare și ca importanță. Dacă anul trecut notam că am avut cea mai valoroasă ediție și ca număr de participanți cât și ca prezență în tribune și nu numai a numeroase oficialități și nume grele din sportul românesc, anul acesta turneul a adus un plus la participare și la valoarea floretistelor. Prezența lotului Franței, o țară cu tradiție și rezultate deosebite în scrimă, a însemnat un mare plus…Iar reprezentantele Franței au impresionat plăcut, două dintre acestea ajungând să se dueleze în semifinale. Iar una, Venissia Thepaut, a câștigat și marele trofeu la individual.

”O surpriză plăcută pentru noi prezența Franței. S-au înscris în ultima zi și ne bucurăm că în premieră au venit la Satu Mare. De fapt multe dintre țările care și-au trimis reprezentante aici au folosit competiția și ca modalitate de selecție de formare a lotului pentru Europenele de cadete de peste trei săptămâni” a spus antrenorul Dan Șuta pentru Nord Vest TV.

Trofeul merge în Franța

Sâmbătă, 9 februarie 2019, în prima zi de concurs a avut loc prima probă: floretă cadeți feminin individual. La capătul a nouă ore de concurs de cea mai înaltă clasă, ediția a zecea a Cupei Satu Mare – Memorial „Ecaterina Stahl” la floretă cadeți feminin individual a fost câștigată de către Venissia Thepaut din Franța. Aceasta a trecut în finală de campioana de anul trecut, Alina Poloziuk (Ucraina, scor 15-12. Pe locul trei s-au clasat Lisa Lezinska (Franța) și Mariya Zisareva (Ucraina).Trebuie spus că, în semifinale, Thepaut și a învins colega de lot, pe Lezinska, 15-4 iar ucrainencele s-au duelat între ele, Poloziuk câștigând clar 15-2.

Trofeul Ecaterina Stahl, luat de Teodora Șofran

Așa cum ne-a obișnuit din 2015 încoace, familia regretatei campioane Ecaterina Stahl oferă un premiu special la finalul competiției. Unul dedicat celei mai bine clasate sătmărence din concurs. Anul acesta Cristina Stahl, fiica regretatei Ecaterina Kati Stahl, a ținut să ofere două premii speciale. Unul a mers către Teodora Șofran sătmăreanca ce a terminat pe locul 14 și un altul franțuzoaicei Venissia Thepaut, câștigătoarea concursului. ”Le-am oferit lucruri care să le amintească de Satu Mare și de acest concurs. Le doresc mult succes în carieră și să ajungă mari campioane ale scrimei. Și să nu uite de acest turneu” ne-a spus Cristina Stahl. Este al doilea an consecutiv când Teodora Șofran primește premiul special al familiei Stahl. Anul trecut Teodora a terminat pe locul 19 iar acum a urcat cinci poziții. De remarcat că sătmăreanca Teodora Șofran va face parte din lotul României ce va participa peste trei săptămâni la Europenele de cadeți.

Legat de sătmărence, Melissa Korossy și Diana Șuta de la CS Satu Mare au terminat pe locurile 23 și 41.

Maria Sprinten