După puncte la malul mării

Baschetbalistele de la CSM Satu Mare nu au avut prea mult timp la dispoziție să savureze succesul categoric cu Sepsi.

După meciul de sâmbătă câștigat clar 76-51 cu Sepsi, jucătoarele lui Maikel Lopez au avut o zi de pauză, iar apoi luni au pornit la drum spre Constanța. Cu un popas la Pitești, echipa a ajuns ieri după-amiază la malul mării, iar meciul cu Phoenix e programat astăzi, de la ora 16.

”Până la urmă a fost o decizie inspirată aceea de a pleca cu o zi mai repede. Am prins un accident teribil pe autostradă lângă Turda și am fost nevoiți să așteptăm mai bine de două ore în trafic. Sperăm că oboseala acumulată la derby plus drumul lung să nu le afecteze prea tare pe fete și miercuri să obținem o victorie la malul mării. Echipa din Constanța nu e de neglijat. Etapa trecută a bătut Aradul, iar în decembrie la Satu Mare a făcut o primă repriză foarte bună”, spune managerul Florin Mureșan.

Antrenorul Maikel Lopez are la dispoziție tot lotul de jucătoare.

Partida va începe la ora 16 și va fi arbitrată de Laurențiu Grigoraș, Sorin Drugău și Mihai Săndulache. Comisar – Anton Cuțov.

Se mai joacă în această etapă Olimpia Brașov- U Cluj Napoca, azi ora 18, și CSM Târgoviște- FCC ICIM Arad, vineri de la ora 16.30.

Clasament

1.ACS Sepsi SIC Sf. Gheorghe 15/1 29

2.CS Municipal Satu Mare 12/4 28

3.CS Municipal Targoviste

9/7 25

4.CSTBv Olimpia CSU Brasov 7/9 23

5.FCC ICIM CSB Arad 4/12 20

6.CS Universitatea Cluj 3/13 19

7.Phoenix Stiinta Constanta 12/6 18