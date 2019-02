Eliminate în sferturi

La sfârșitul săptămânii trecute au avut loc turneele 7 și 8 din cadrul Cupei României la baschet 3×3. O competiție plantată de FR Baschet în plin sezon competițional și care mai mult încurcă cluburile …În loc să avem spectatori și meciuri la final de săptămână în campionatul regulat am avut parte de o sală goală la Sfântu Gheorghe și de o competiție în anonimat ce se desfășoară doar doar federația va scoate punctaj mare pentru o calificare la Jocurile Olimpice a lotului de 3×3.

CSM Satu Mare a ocupat locul patru înaintea acestor turnee și în mare măsură are locul asigurat la turneul final din luna mai. În aceste condiții fetele noastre venite după o deplasare lungă la Constanța au avut ca obiectiv doar păstrarea locului de turneu final. Și bineînțeles evitarea unor accidentări stupide care să le scoată din circuit pentru meciurile de 5×5.

În prima zi CSM Satu Mare a obținut două victorii în grupă cu Târgu Secuiesc și Alexandria și apoi a cedat în sferturi, 13-16 cu Sepsi, dar echipa gazdă ce avea să și câștige turneul a fost împinsă de la spate de fluierași. A doua zi fetele noastre au obținut o victorie cu Alexandria și au pierdut cu Târgu Secuiesc și Târgoviște și au ratat calificarea în sferturi.

”S-a simțit oboseala acumulată în meciurile cu Sepsi și Phoenix și mai ales deplasarea la Constanța. Noi abia am ajuns acasă joi și a doua zi fetele au mers la Sfântu Gheorghe. Tot ce ne-am dorit a fost să nu apară accidentări. Rezultatele aici au contat mai puțin. Important e ce facem la turneul final dar și mai important e campionatul și cupa la 5×5!” spune managerul CSM-ului, Florin Mureșan.

CSM Satu Mare a participat în formula Andrea Olah, Adina Pop, Anamaria Kadar, Roxana Pane și rezerva Andreea Lazăr.