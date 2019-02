Fals chirurg italian, descoperit în Bucureşti

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a anunţat, marţi, că un fals chirurg italian a fost depistat în România, bărbatul operând în mai multe clinici private fără a avea însă dreptul de liberă practică, ci doar o parafă.

Sorina Pintea a spus că momentan nu ştie de ce respectivul cetăţean a fost angajat fără a avea drept de liberă practică.

“Eu am aflat în această dimineaţă, din presă. Ministerul Sănătăţii nu a fost întrebat, dar pot să vă spun că Ministerul Sănătăţii nu a dat echivalarea acelei diplome. Fără acea echivalare, nu putea să obţină de la Colegiul Medicilor avizul de liberă practică.

Direcţia de Sănătăte Publică a dat un document pentru codul de parafă, vom vedea exact ce s-a întâmplat. Eu am aflat din presă, nici măcar nu am fost întrebaţi oficial despre acest aspect. Un medic este angajat într-un spital, public sau privat, nu contează, pe baza unor documente, printre care şi certificatul de liberă practică, diploma echivalată, asta înseamnă că a fost lăsat ilegal să opereze, pentru că nu poţi opera doar cu un cod de parafă, ai nevoie de mai multe documente.

Ministerul Sănătăţii, Centrul de Resurse Umane, trimite la universităţile pe care medicul spune că le-a absolvit documente, trimite la Ministerul Sănătăţii, cu această echivalare, cu codul de parafă. Cei care l-au angajat l-au angajat ilegal, dar şi aici va trebui să vedem. Colegiul Medicilor nu a dat aviz de liberă practică, am discutat în această dimineaţă”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Ministerul Sănătăţii a declanşat o anchetă în acest caz.

“Am început o anchetă internă, pentru că este vorba de un cod eliberat de Direcţia de Sănătate Publică, cu toate că Ministerul Sănătăţii nu a dat acea echivalare de diplomă”, a mai spus Sorina Pintea.

Colegiul Medicilor susţine, într-un comunicat transmis AGERPRES, că nu a eliberat niciun document care să confere presupusului medic dreptul de a practica medicina pe teritoriul României.

“Conform verificării bazei de date întocmită în urma raportărilor colegiilor teritoriale, comunicăm faptul ca Politi Matteo şi Mathew Mode nu figurează ca membri ai Colegiului Medicilor din România şi de asemenea nu a fost emis niciun aviz de practică temporară pe aceste nume”, se arată în comunicat.

Colegiul s-a autosesizat cu privire la un posibil caz de exercitare fără drept a profesiei de medic şi a sesizat organele de urmărire penală.

“Una dintre condiţiile pe care un medic trebuie să le îndeplinească pentru a practica medicina pe teritoriul României este obţinerea fie a certificatului de membru al CMR, fie a avizului de practică temporară sau ocazională a profesiei de medic, ambele fiind emise de Colegiul Medicilor din România”, menţionează comunicatul citat.