FOTO/VIDEO. INTERVIU. Adi de la Satu Mare, TRĂIEȘTE prin MUZICA sa pentru FANII săi

Interpretul Adi de la Satu Mare s-a destăinuit fanilor săi prin intermediul unui interviu acordat Gazetei de Nord Vest. Din discuțiile purtate cu artistul sătmărean, se poate desprinde concluzia că acesta trăiește prin muzica sa, pentru fanii săi. Înterviul acordat Gazetei de Nord Vest de Adi de la Satu Mare pentru fanii săi îl prezentăm în cele ce urmează.

Reporter: Te rog să te prezinți cititorilor GNV

Adi de la Satu Mare: Îi salut pe toți prietenii și fanii mei! Mă numesc Tripon Adrian Mircea sunt născut în Satu Mare, am 30 și ceva de ani. Numele de scenă, Adi de la Satu Mare, îl am din 2001. Tot atunci am făcut și primul album intitulat Adi de la Satu Mare. Am debutat de foarte mult timp pe scena artistică, muzicală.

Reporter: De cât timp cânți și cum ai debutat?

Adi de la Satu Mare: Am aproximativ 20 de ani de muzică. În prima fază am debutat ca instrumentist, ca și acordionist, pian și orgă. Cam tot ce înseamnă clape. Am început să învăț la Clubul Elevilor, din 1997, la profesorul Nicolae Miclăuș. Aici am început cu acordeonul. Aveam 15 ani, eram clasa a IX-a. În familia mea, mama a fost cea care mi-a însuflat pasiunea pentru muzică și tot de la ea am moștenit și talentul muzical. Ea, când era domnișoară, cânta la acordeon. Astfel că această pasiune mi-a transmis-o și mie. Am îndrăgit încă de mic acordeonul, iar mama mea, pe când aveam 7-8 ani, mi-a cumpărat o orgă mai mică. Dar de acolo am început să învăț. De la mama mea am învățat mai multe melodii, printre care ”Ciobănaș cu 300 de oi”, ”La Mulți Ani”, dar și alte melodii, în special melodii populare din zona Codrului, eu fiind originar din satul Bolda.

Reporter: Ești consătean cu Nicolae Mureșan

Adi de la Satu Mare: Da, sunt consătean cu dânsul. Chiar anul trecut, de Sfântă Mărie Mică, fiind și eu fiu al satului Bolda, am organizat un bal, Balul Boldanilor, și a fost un eveniment deosebit. Au participat foarte mulți boldani și a fost un eveniment foarte reușit. Și sperăm să mai organizăm astfel de evenimente și pe viitor, pentru ca, cel puțin odată într-un an, să avem posibilitatea să ne întâlnim în Bolda, acest sat frumos.

Reporter: Ai spus că primii pași în muzica adevărată i-ai făcut la Clubul Elevilor. Ce a urmat după asta?

Adi de la Satu Mare: La Clubul Elevilor, sub îndrumarea profesorului Nicolae Miclăuș, am activat din clasa a IX-a până în clasa a XII-a. Aveam repetiții de două ori pe săptămână, eram circa 30 de copii și adolescenți. S-a format o armonie plăcută între toți cei de acolo și am avut același gând, de a duce mai departe tradiția populară, fiecare din ce zonă făcea parte. Între timp, am început să cântăm în diferite formule, cu mai mulți colegi. Am făcut parte și dintr-o formație, dar a fost ceva trecător. Acolo, în aceste trupe, am început să cânt la orgă și, diferite melodii, am început să cânt și vocal. Era în perioada 98-99 când nu se obișnuia cu saxafon și viaoră în formații. Pe vremea aceea formațiile de muzică erau mai clasice.

Reporter: De la trupă ai trecut la interpretări vocale solo.Cum ai făcut pasul și ce te-a determinat să faci acest pas?

Adi de la Satu Mare: Cântând și vocal în acea formație, am început să deprind mai multe calități vocale, dar și exepriență. Am avut bucuria și harul ca, în acea perioadă, să compun piese. Cu diferite teme., Spre exemplu, acea perioadă făceam naveta la școală cu autobuzul, și am compus o melodie legată de autobuz. Astfel, prin 2001, am scos și primul album personal intitulat Adi de la Satu Mare. Practic, atunci mi-am luat și numele de scenă Adi de la Satu Mare. Nu era încă la modă internetul și atunci am scos primul album cu CD și casetă. Pe vremea aceea erau încă pe piață casetele. Pe atunci lumea cumpăra casetele din piață și cumpărau albumele. Am prins dragul de a cânta vocal și de a scoate albume. Așa mi-am păstrat numele de scenă Adi de la Satu Mare.

Reporter: De unde și-a venit ideea de Adi de la Satu Mare?

Adi de la Satu Mare: În perioada respectivă erau doar doi soliști cunoscuți cu numele de Adi: Adi de la Vâlcea și Adrian Copilul Minune. De aici mi-a venit și mie ideea cu Adi de la Satu Mare. Asta era prin 97. Atunci am început să debutez cu acest nume. Am decis să nu cânt sub numele de Adrian Tripon și am ales Adi de la Satu Mare pentru că, eu cred, după acest nume sunt și mai cunoscut, și mai ușor de găsit. Atunci am început să realizez că tehnologie o să evolueze rapid, ceea ce s-a și întâmplat și a simplicat felul în care poți să găsești ceea ce cauți. Cum este internetul în ziua de azi. Așa am ajuns la acest nume de scenă. Să fie clar: cine e? Adi de la Satu Mare. Cred că o să îmi păstrez acest nume deși poate sună manelistic. Dar nu e chiar așa. Practic mi-am făcut un nume cu acest nume de scenă. Cei care caută pe internbet mă găsesc cu melodiile cântate sub acest nume. Și sunt multe evenimente atât pe Youtube, cât și pe Facebook sub numele de Adi de la Satu Mare.

Reporter: Ai spus că ai compus și piese. Câte melodii ai compus până acum?

Adi de la Satu Mare: Nu mai știu exact numărul lor. Sunt multe piese pe care nici nu le mai cânt acum. Cele compuse acum 16-17 ani. Dar patru-cinci dintre ele sunt mai cunoscute.

Reporter: Ce fel de piese compui?

Adi de la Satu Mare: Îm prima fază, ca muzicant, mă gândesc să compun niște melodii ritmate. Mai recent am compus o melodie etno intitutală ”Femeia cea darnică”, o piesă care-mi aparține pe textul compus de fostul meu coleg, Țuțu. Este o melodie etno prin care am vrut să reliefez mai multe aspecte.

Am mai compus și piesa ”O da, iubire”, care este o melodie lentă, de dragoste, prin care am vrut să scot în evidență importanța dragostei în viața omului. Pentru că fără dragoste nici noi nu am exista.

Reporter: La ce proiect lucrezi acum?

Adi de la Satu Mare: Lucrez la un piesă de vals. Încă nu am stabilit titlul piesei. Încă mai lucrez la acest vals. Cam jumătate din piesă este gata. Este o meldoie care poate deveni și un dans pentru miri. Acum are titlul provizoriu ”Te voi iubi mereu”.

Reporter: De ce vals? Te întreb asta pentru că, în ultima perioadă, din păcate, tot mai puțină lume știe să danseze vals la petreceri și nunți.

Adi de la Satu Mare: Ca și muzician, ca artist, vreau să dezvolt mai multe stiluri muzicale. De aceea acum am ales vals. Să fie cât mai diversificat. Chiar și repertoriul meu. Pentru că mergem la o nuntă, la o petrecere, la un botez unde trebuie să cântăm și valsuri, și melodii lente, și muzică de petrecere, și etno, și roate, și codru, și Maramureș, și învârtite, și muzică din zona Clujului. Astfel că trebuie să cânt mai multe stiluri muzicale. Pentru că la o nuntă, un sfert dintre invitați dansează vals. Iar dacă cânt și un vals, lumea o să fie și mai mulțumită.

Reporter: Ce ne poți spune despre versurile acestui vals?

Adi de la Satu Mare: Versurile la această melodie le-a compus colegul meu, Țuțu, dar eu i-am spus ca ce îmi doresc. Dar muzica și aranjamentul orchestral îmi aparțin. De fapt, toate piesele mi le aranjez eu aici, în studiolul meu de acasă. Aici îmi petrec mai tot timpul. Prin muncă. Ascult muzică, ascult și alți interpreți, dacă îmi vine vreo ideea o pun în practică. Sunt într-o continuă perfecționare prin muzică. Pentru că asta îmi place. Îmi place muzica și îmi place ce fac. Și asta o să fac și în continuare. Și pentru asta mă sacrific și o mare parte din timp îl dedic muzicii care face parte din viața mea.

Reporter: Faci aranjamente orchestrale și pentru alți interpreți?

Adi de la Satu Mare: Da. Au mai fost și alți interpreți pentru care am făcut negative, dar în ultima perioadă sunt foarte ocupat cu propriile mele piese. Lucrez foarte mult pentru melodiile mele. Momentan lucrez mai mult pentru mine pentru că simt acel ceva care îmi spune să pun bază pe munca proprie pentru că mai ușor pot să destăinui în melodiile mele, și, practic, mă regăsesc în aceste melodii.

Reporter: Eu știu că ai și foarte mult de muncă în afara studioului. Ești invitat la petreceri, restaurante…

Adi de la Satu Mare: În prezent cânt, împreună cu trupa mea, la un restaurant din Satu Mare, un restaurant cu specific ardelenesc, în fiecare vineri și sâmbătă. Dar mai multe informații, cei interesați ne pot contacta pe pagina de Facebook Adi de la Satu Mare Muzicant. Tot pe această păagină țin legătura cu fanii mei și îi informez despre toate activitățile muzicale ale mele. Acolo anunț la ce local voi cânta sau la ce petrecere.

Reporter: Ce planuri de viitor ai?

Adi de la Satu Mare: Pe viitorul foarte apropiat lucrez pentru a finaliza melodia de vals. Apoi mai am încă trei melodii în lucru. Bineînțeles, voi face și videoclipuri pentru toate aceste piese. De asemenea, sunt deschis și la alte colaborări cu alți colegi muzicanți, fie din Satu Mare sau din alte zone, sunt deschis la colaborări cu soliste din Satu Mare, sau chiar și cu prietenii care ne găsesc prin intermediuluii internetului sau a altor surse media.

Reporter: Ce mesaj le transmiți sătmărenilor?

Adi de la Satu Mare: Aș vrea să le transmit un mesaj special părinților. Dacă au copii talentați și dornici de a urma o carieră muzicală, să îi ajute cu mare încredere. Pentru că muzica se descoperă de la o vârstă foarte fragedă. De la patru-cinci ani. Dacă un copil, în joaca lui prin casă, începe să fredoneze cântece, dragi părinți ar fi foarte bine să-i ajutați, pentru că acolo se poate ascunde un mare talent. Să-i duceți pe acei copii la un profesori care îl poate descoperii și de a se forma corect muzical. Este important să facă și școală, să aibă studii, nu pentru o diplomă, ci pentru cariera ta.

Reporter: Ce le transmiți fanilor?

Adi de la Satu Mare: Celor care ne urmăresc atât live, cât și prin termediul internetului și a altor surse media, le transmit să fie alături de noi. Le mulțumim pentru fiecare apreciere, iar faptul că ne ascultă, și ne mulțumesc, ne fac ziua mai frumoasă și ne motivează să muncim mai mult pentru ei.