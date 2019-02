Frumoasă întâlnire cu Cristina Gloria Oprişa!

Joi, 31 ianuarie, la lansarea dublă a volumelor de poezii “Monologuri ratate”, al meu, şi “Gânduri ascunse” de Sorin Copciac, a fost, spre bucuria mea, artista, apogeul şcolii actuale de pictură din Satu Mare. Doamne, când am văzut ce oameni minunaţi au umplut sala mare a frumosului restaurant “Mioriţa”, mi s-a umplut inima de bucurie, mai ales că au fost prezenţi pictori de valoare, muzicieni, cadre didactice, ingineri, jurişti, poliţişti, medici, sportivi (a fost Riki Szilagyi, campion la box, în lotul României şi câştigător al marelui turneu cu 11 ţări de la Eger- Ungaria, pentru care s-a cântat Imnul României, învingând în finală un mare campion din Cuba), oameni de toate categoriile, dar iubitori de cultură.

Sigur, am să mă opresc puţin la discuţia pe care mi-a îngăduit-o Cristina Gloria Oprişa, primindu-i cu drag felicitările pentru volum şi aflând cu ce se mai ocupă membra Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Ca întotdeauna, modestă, cu un bun-simţ, greu de întâlnit azi, mi-a povestit că se pregăteşte intens pentru un vernisaj la Alba Iulia, în 15 februarie 2019, ora 16.00. Am aflat că este vorba de o mare expoziţie de pictură- grafică, expoziţie care va fi deschisă în perioada 15 februarie-1 martie şi-i invită pe toţi sătmărenii care au drum pe acolo, să se abată puţin, să viziteze expoziţia pentru că au mult, chiar foarte mult de câştigat! O invitaţie făcută de o mare artistă, cu care nu numai judeţul se mândreşte, ci ţara întreagă! S-o cunoaşteţi mai bine, încerc s-o prezint pe scurt.

Născută în 20 mai 1954, la Abrud, face cu mult succes Institutul de Arte Plastice din Cluj (1976) şi devine membră UAPR. A avut multe expoziţii personale şi colective în ţară şi în afara ei între 1975-2018 şi chiar a fost organizator la multe din ele. “Micul prinţ” a cunoscut deja ediţia cu numărul 22, iar “Semn, însemn, în semn” a numărat 5 ediţii. A participat şi organizat tabere “Abrud – Ţara Moţilor” – 4 ediţii, apoi “Orizonturi” – 2 ediţii – Vetiş. Este cunoscută drept talentat grafician, realizator de coperţi de carte, ilustraţii, afişe etc. M-am întrebat cu ce se va prezenta la Alba Iulia în 15 februarie? Am văzut pe pliantul deosebit de reuşit câteva lucrări care-ţi “taie respiraţia” prin realizarea lor, prin expresivitate şi titlu. Amintesc “Sacru”, “Geneza”, “Florii”, “Angelus”, “Semn sacru”, “Ocroteşte-ne”, “Când trece un înger”, “Jertfa”, “Boboteaza”, “Ferestre” I, II, III, “Lumina”, “Înger celor plecaţi” I, II. Tablourile sunt trecute şi într-un tabel, unde sunt date şi dimensiunile acestora. Sunt în număr de 33 şi multe au tematică, după titlu şi realizare, biblică, dovadă că Gloria Cristina Oprişa nu l-a părăsit nicicând pe Dumnezeu. Interesant este faptul că fiica sa, prin talent de artistă, o urmează, dar teatrul are la ea câştig de cauză, rămânând, ca şi mama, o mândrie a judeţului nostru! Felicitări pentru amândouă!

Cristina se expune zilnic, prin pictură şi grafica sa, şi nici o piedică n-o sperie, purtând parcă un apotropeu care o fereşte de toate relele. Văzând lucrările ei în expoziţii, nu creează senzaţia de distensie, ci, mai degrabă, ai vrea să nu se mai termine. Toate dau impresia de uşurinţă extremă a exprimării grafice şi coloristice ce derivă dintr-o informare continuă şi pasională, dându-se exemplu viu celor ce iubesc arta, frumosul, esteticul, sublimul, pe care autoarea vrea să-l introducă în viaţa noastră cea de toate zilele!

O cunosc pe Cristina ca o profesoară model, în jurul căreia masa de copii se adună şi învaţă alfabetul frumosului, despre care am vorbit. Ce frumos!

Aş vrea să nu-i doresc Cristinei altceva decât viaţă lungă, sănătate şi să se păstreze la fel, cu aceeaşi prospeţime a minţii şi penelului, cu aceeaşi luciditate şi tenacitate în numele nostru, al tuturor care o iubim şi o preţuim atât de mult! Aş îndrăzni să-i realizez un profil amplu, tuşat de calmul erudiţiei, iubindu-şi fiica şi cu pe deasupra de măsură şi până în final, neamul şi ţara aceasta, limpezind, cu supleţea, darul şi talentul, sufletul şi mintea. O face pentru noi, urcând şi coborând împăcată, cu credinţă, cu stil, învolburările vieţii. Ea devine astfel maestrul, omul şi prietenul apropiat al culturii, ce poate privi, atât de îndreptăţit, înapoi şi, mai ales, înainte pentru a gusta succesul meritat, bucuria, dulceaţa, odihna, frumuseţea şi surâsul cu bunătatea vieţii.

Pentru mine şi pentru NVTV – Cristina oferă toată forţa spiritului său, tezaurizată, neamului.

Teodor Curpaş