Hajdúszoboszló, perla balneară din Câmpia Maghiară

La doar două ore de mers cu maşina din Satu Mare, dincolo de graniţă, în Ungaria, se află Hajdúszoboszló, orașul balnear din Câmpia Maghiară, cel mai cunoscut oraş termal din ţara vecină. Acesta atrage ca un magnet mii de turişti români care laudã serviciile de relaxare și tratament, ospitalitatea și… mâncarea.

Numărul sătmărenilor care petrec vacanţele în staţiune este tot mai mare, ajungând ca în anumite momente din an să fie majoritari. Autorităţile maghiare au sesizat destul de uşor acest lucru, astfel că nu a fost greu să înţeleagă că acesta este segmentul de turişti care trebuie încurajat.



Aşa se face că, în cel mai mare parc acvatic din Europa, turiştii români se simt ca acasă, motiv care îi face să revină an de an. Cum Sătmarul este la o distanţă de doar 117 de kilometri de staţiune, nu e de mirare că cei mai mulţi preferă să-şi petreacă acolo timpul liber. Despre condiţiile şi preţurile de la vecinii maghiari, cei care au vizitat staţiunea Hajduszoboszlo spun că nu prea au termen de comparaţie.

Hajdúszoboszló, este o stațiune liniștită, astfel că atrage multe cupluri cu copii. Mulți dintre români spun că preferă să se odihnească în stațiunile din Ungaria deoarece sunt mai puțin aglomerate decât cele din vestul României, iar turismul este mai bine organizat. De asemenea, contează și faptul că prețurile sunt de multe ori mai mici în Ungaria decât în stațiunile din Transilvania.

Băile termale

Prima clădire a ştrandului ce poate fi vizitată şi în zilele noastre şi-a deschis porţile pentru oaspeţi în data de 26 iulie 1927. Iniţial, clădirea a oferit doar posibilitatea scăldării, însă a fost inaugurată facilitatea care a pus bazele viitoare ale tratamentelor terapeutice efectuate sub supraveghere medicală. Analizele ştiinţifice ale apei termale au dovedit că apa aflată sub oraşul Hajdúszoboszló are o compoziţie unică. Vindecarea remarcată pe parcursul utilizării apei din Hajdúszoboszló se datorează compoziţiei acesteia. Conţine în cea mai mare măsură clorură de sodiu, cunoscută şi sub numele de sare de bucătărie şi clorură de amoniu, altfel spus sare de amoniu. Pe lângă acestea apa mai conţine şi brom, iod, precum şi carbonaţi, nitraţi şi alte elemente chimice cum ar fi litiul, fierul şi magneziul. În complexul balnear din Hajdúszoboszló,pe lângă curele de baie, oaspeţii mai pot pot opta pentru aproximativ 40 de tipuri de tratamente, care îşi exercită efectele benefice mai ales prin combinarea acestora. Cele mai renumite tratamente sunt curele de baie, tratamentele cu nămol, baia cu greutăţi, masajul subacvatic cu jet de apă. Tehnica de masaj utilizată de către maseuri sporeşte gradul de eficienţă a tratamentelor menţionate anterior.

Ştrandul

Ștrandul reprezintă una din părţile componente ale complexului balnear, care îşi aşteaptă oaspeţii începând cu luna mai până la sfârşitul sezonului de toamnă, punând la dispoziţia acestora, indiferent de vârstă, posibilităţi de îmbăiere, relaxare şi petrecere a timpului liber.

Odată cu festivităţile de deschidere din data de 1 Mai, incinta ştrandului din Hajdúszoboszló devine plină de viaţă. Ştrandul exterior al Hungarospa este deschis până la sfârşitul lunii septembrie. Întinzându-se pe o suprafaţă de 30 hectare, cele 13 bazine amenajate creează doritorilor atât facilităţi pentru odihnă, cât şi pentru recreere sau tratament. Printre serviciile speciale putem enumera plimbările cu barca sau cu hidrobicicleta pe lacul situat în incinta ştrandului, însă există şi posibilitatea unei partide de volei pe plajă sau, de ce nu, a unei partide de şah.

Aqua-Palace

Din luna martie 2010, complexul aquatic acoperit îşi aşteaptă vizitatorii pe tot parcursul anului, oferind diverse programe de petrecere a timpului liber, combinate cu băi tematice.



Pe lângă facilităţile wellness şi sport, palatul acvatic stă la dispoziţia oaspeţilor cu cabine de saună finlandeză, saună infra sau cabine cu aburi, bazin pentru plonjare şi bazin Kneipp, cu o gamă largă de servicii de masaj, şi nu în ultimul rând de restaurante. Complexul acvatic oferă de asemenea facilităţi personalizate, precum piscinele private şi sălile de relaxare.

Aqua palace oferă plăceri separate pentru adulţi şi copii. Deoarece copiii au nevoie de o atenţie şi de un tratament deosebit, au fost amenajate spaţii speciale pentru aceştia, cum ar fi bazine pentru copii, tobogane, locuri de joacă, un loc special pentru alăptare şi pentru schimbatul scutecelor, bazin special pentru bebeluşi, precum şi camere de odihnă. Pe lângă multitudinea de facilităţi pe care le oferă Aqua Palace Hajduszoboszló, toboganele ocupă un rol deosebit. Cel mai înalt tobogan, care se întinde pe două etaje, are o înălţime de peste 8 metri şi o lungime totală care depăşeşte 74 metri. Pe acest tobogan este permis doar accesul adulţilor şi al copiilor mai mari, însă şi celor mici li se oferă posibilitatea unei distracţii asemănătoare.

Al doilea corp de clădire este Clădirea pentru Surf, specificul acesteia fiind sugerat şi prin denumirea dată. Bazinul de surfing stă la dispoziţia amatorilor de sport. Posibilităţile de petrecere activă a timpului liber, cum ar fi squashul, tenisul de masă, spinning-ul, continuă să îmbogăţească paleta serviciilor oferite de parcul acvatic Aqua Palace, restul programelor de mişcare organizată având acelaşi obiectiv. Printre activităţile de mişcare organizată condusă de specialişti se află serviciile de Aqua Fitness, un sport acvatic care poate fi practicat indiferent de vârstă, eficacitatea acestuia fiind dovedită şi de experienţa practică.



Pe lângă apa tămăduitoare, apa de agrement, serviciile wellness şi gusturile culinare rafinate, staţiunea asigură şi alte tipuri de programe. În afara sezonului de vară, staţiunea este caracterizată de atmosfera de orăşel şi a festivalelor, oferind posibilitatea unor programe variate de divertisment. Pe lângă aromele culinare, muzica şi dansul constituie elementele esenţiale ale unei atmosfere de vis.

Nicolae Ghişan