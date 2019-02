Liderii PSD Satu Mare: PNL și UDMR taie panglici pe investițiile Guvernului și pe munca noastră!



Bugetul pe 2019 și principalele investiții finanțate de Guvernul României în anul 2019 au fost temele prezentate, sâmbătă, în cadrul unei conferințe de presă de președintele PSD Satu Mare, Aurelia Fedorca, ministrul Apărării Naționale, Gabriel Leș, deputatul Ioana Bran, secretarul de stat din Ministerul Finanțelor, Florin Iura, și vicepreședintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Radu Roca. Cu această liuderii social democrați sătmăreni au transmis și un mesaj dur spre PNL și UDMR afirmând că se taie panglici pe investițiile și munca guvernului PSD – ALDE.

Cât de ipocriți putem fi

În prima parte a întâlnirii cu presa, președintele Aurelia Fedorca a trecut în revistă principalele investiții finanțate de Guvern în județul Satu Mare, răspunzând astfel criticilor liderilor UDMR și PNL, aflați la conducerea județului, care susțin că primesc o alocare financiară prea mică prin buget.

„Am avut în ultima perioadă multe teme de interes pe agenda publică și vreau să lămurim în această conferință de presă cele mai importante dintre ele – în principal cele referitoare la buget, cu atât mai mult cu cât putem observa că adversarii noștri politici, în special cei de la PNL, au intrat vremelnic în campanie electorală și în loc să se ocupe de conducerea județului și a municipiului – că, deh, cel puțin la nivel declarativ sunt viceprimari și vicepreședinți – ne aduc nouă critici deși ar trebui să-și facă autocritică. Nu am văzut vreodată mai multă ipocrizie, populism ieftin și incompetență!

Pe acești domni i-am văzut în conferință de presă plângându-se că au bugete mici, că Guvernul nu li se dau suficienți bani, dar le place enorm să meargă să taie panglici la obiectivele de investiții finanțate de Guvernul PSD-ALDE și ca urmare a proiectelor întocmite de vechea conducere a Consiliului Județean, care a adus prin PNDL1 finanțare pentru 98 de proiecte, în valoare totală de 170 milioane euro – din care aproximativ 80 de milioane de euro pentru reabilitarea drumurilor județene! Acești domni uită că datorită interesului acestui Guvern pot spune că au făcut ceva! Uită că, anul trecut, în loc să-și facă un plan de investiții serios și-au umflat salariile cât nu le-a fost rușine și acum cer bani de la Guvernul României ca să-și poată face proiecte! Uită că numai prin PNDL 2, program gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale, au fost semnate contracte de finanțare pentru județul Satu Mare în valoare de 136 milioane de euro pentru nu mai puțin de 123 de proiecte, localizate în toate unitățile administrativ-teritoriale ale județului, indiferent de culoarea politică a primarilor. De altfel, să nu uităm că prin PNDL II, program gestionat de același Guvern PSD-ALDE, Consiliul Județean Satu Mare a obținut circa 40 de milioane de euro pentru modernizarea mai multor tronsoane de drumuri județene.

La fel, Primăria Satu Mare condusă de UDMR-PNL beneficiază de cele mai mari finanțări de la Guvern de 29 de ani încoace: 18 milioane de euro prin PNDL 2 pentru al treilea pod peste Someș, 80 de milioane de euro finanțarea centurii de ocolire a municipiului Satu Mare aflată în lucru – alocate în bugetul Ministerului Transporturilor. Tot prin PNDL II au fost alocate fonduri importante municipiului Carei, orașului Livada și multor comune conduse de primari UDMR sau PNL.

Și atunci, cât de ipocrit poți să fii când spui că Guvernul nu alocă bani suficienți comunităților locale sau îi alocă pe criterii politice și mai vii să susții că din cauza Guvernului nu s-a prezentat nimeni la licitația pentru al treilea pod?! Guvernul nu este vinovat pentru că o întreagă Primărie nu este capabilă să gestioneze un proiect așteptat de 29 de ani de sătmăreni. Singurii responsabili sunt conducătorii Primăriei, care preferă să critice pe alții pentru nerealizările lor.

În calitate de primar, m-am luptat să atrag fonduri importante din toate sursele posibile și pot să afirm că principalii responsabili sunt chiar primari, viceprimari, președinți și vicepreședinți… Oricine știe conduce o primărie stând cu mâna întinsă și plângând de pe margine. Este trist că am ajuns în această zonă – puțin spus de neprofesionalism” – a declarat Aurelia Fedorca.

Ministrul Gabriel Leș: PNL nu a votat majorarea alocațiilor

În continuare, ministrul Gabriel Leș i-a acuzat pe liberali că joacă murdar și că promovează știri false în special cele refiritaore la buget și la creșterea alocațiilor pentru copii.

Totodată, Gabriel Leș a prezentat și o altă hotărâre de Guvern importantă adoptată recent se referă la aprobarea schemei de minimis pentru modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare. Se vor acorda câte 200.000 de euro pentru fiecare investiție în modernizarea și dezvoltarea stațiunilor balneare din România! Această schemă este extrem de improtantă, de exemplu, pentru dezvoltarea stațiunii Tășnad.

Tot recent a fost adoptată schema de minimis Growth – programul Grădinițe sportive prin care vor fi finanțate cu maxim 500.000 de euro construirea de grădinițe sportive private.

Deputatul Ioana Bran: Cea mai mare valoare a PIB-ului României

Tot cu aceeași ocazie, deputatul Ioana Bran – membru al Comisiei de Buget Finanțe din Camera Deputaților – a declarat că bugetul pe 2019 aprobat de Parlament pornește de la cea mai mare valoare a PIB din istoria României și a expus principalele investiții mari finanțate în județul Satu Mare, precizând că deși liberalii se laudă cu multe amendamente, nu le-au susținut la votul final:

”Vorbim de un buget foarte echilibrat, construit pe realitățile anilor precedenți și cu proiecții profesioniste până în 2022, propuse și realizate de profesioniști. Sunt proiecte pentru români și pentru România, pe care PSD și le-a asumat prin programul de guvernare și pe care le va duce la îndeplinire! Este un buget care pornește de la cea mai mare valoare a PIB din istoria României – peste 1000 de miliarde de lei.

Pentru investiții sunt alocați 49,65 miliarde lei. Acest lucru înseamnă 4,86% din PIB, cu 45% mai mult decât anul trecut. Educația are un buget-record, sunt cu 47% mai mulți bani decât anul trecut, de la 21 miliarde lei, la 30,8 miliarde lei. Salariile profesorilor cresc cu 25%, iar două milioane de copii vor primi vouchere pentru rechizite. Școlile intră în programe de renovare, iar clasele vor fi dotate modern.

Am declarat sănătatea prioritate zero! Și acest domeniu are un buget-record, cu 6,1 miliarde lei mai mult ca anul trecut. Anul trecut au fost majoratele salariile din sistemul de sănătate, numărul medicilor care au plecat a scăzut la jumătate față de 2016. Anul acesta cei mai mulți bani sunt dedicați investițiilor în unitățile sanitare.

Au fost alocate sume importante dezvoltării economice a României, care ne vor ajuta să creștem capacitatea de prelucrare a resurselor noastre naturale. Export de resurse mai puțin și producție internă mai multă. Numărul locurilor de muncă va crește, produsele finite vor genera plus-valoare pe piața internă.

Referitor la bugetele comunităților locale, trebuie să știți că și acestea beneficiază de o alocare-record. Totalul sumelor este 47,9 miliarde lei, cu 19% mai mult decât în 2018. Important de precizat este faptul că impozitul pe venit colectat la bugetul de stat merge în proporție de 100% la bugetele locale. În cifre, sunt 22 miliarde lei, comparativ cu 15 miliarde lei anul trecut.

Prin proiectul de buget ne-am asumat creșterea punctului de pensie de la 1 septembrie la 1265 lei, cu 15%, și a pensiei minime la 704 lei, creșterea salariului minim la 2080 lei, majorarea salariilor bugetarilor cu ¼ din creșterea prevăzută pentru 2018-2022, vouchere de vacanță în valoare de 1450 lei și indemnizație de hrană de 4160 lei pentru bugetari, dar și majorarea salariului minim în construcții la 3000 de lei”, a arătat Ioana Bran.

Alocare financiară record pentru comunitățile locale

Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Florin Iura, a vorbit despre alocarea financiară record de care comunitățile locale beneficiază prin bugetul de stat pe 2019. Totalul sumelor este 47,9 miliarde lei, cu 19% mai mult decât în 2018. Important de precizat este faptul că impozitul pe venit colectat la bugetul de stat merge în proporție de 100% la bugetele locale. În cifre, sunt 22 miliarde lei, comparativ cu 15 miliarde lei anul trecut.

Fonduri pentru panouri fotovoltaice și Rabla pentru electrocasnice

Vicepreședintele ANPM, Radu Roca, a expus pe scurt cele mai importante programe de finanțare pe care Ministerul Mediului le derulează în acest an:

Cel mai important este programul de instalare a panourilor fotovoltaice acasă cu bani de la stat, prin care 30.000 de persoane fizice pot primi o subvenţie de 20.000 de lei dacă îşi instalează un sistem fotovoltaice. Înscrierea în program a început în 25 ianuarie, iar doritorii se mai pot înscrie până la 1 martie.

Un al doilea program important – Programul Rabla pentru electrocasnice le oferă românilor care vor să scape de electrocasnicele vechi, mari consumatoare de energie, posibilitatea să le dea la schimb, la cumpărarea unora noi, pe vouchere de câte 200, 300 sau 400 de lei, după caz. Orice român care are domiciliul în România, nu are datorii la stat, are cel puțin 18 ani și un buletin sau o carte de identitate se pot înscrie, începând de azi, în programul Rabla pentru electrocasnice. Doritorii se pot înscrie online pe site-ul Administrației Fondului pentru Mediu – www.afm.ro

Nu în ultimul rând, Ministerul Mediului a lansat un amplu program de finanțare pentru Consiliile Județene, în valoare de 25 milioane lei, care vizează educația și conștientizarea cetățenilor privind gestionarea si colectarea deșeurilor.