Liga 1 / Craiova relansează campionatul

Lupta pentru titlul actualului sezon de Liga 1 Betano devine din ce in ce mai intensa dupa ce U Craiova 1948 CS a invins liderul CFR Cluj, cu 2-0, intr-un meci din etapa a 23-a.

La primul meci ca titular in tricoul formatiei din Banie, Andrei Cristea a deschis scorul in minutul 14 dupa o faza creata de Mihaila in flancul stang.

Tanarul jucator al Craiovei a patruns pana la limita terenului si a intors ideal pentru reluarea lui Cristea de 1-0.

CFR Cluj s-a aruncat in atac si Craiova a rasuflat usurata la fluierul lui Ovidiu Hategan dupa primele 45 de minute. Craiova a aratat ca un pugilist inghesuit serios intr-un colt al ringului pana la sunetul izbavitor al gongului.

In partea secunda pe fondul incercarilor echipei oaspete de a restabili egalitatea Craiova a dat lovitura prin Koljic in minutul 78.

Scapat singur cu portarul, atacantul bosniac a saltat mingea peste Arlauskis pentru un 2-0 care trimite Craiova pe locul secund al clasamentului pana la confruntarea dintre FCSB si Hermannstadt cel putin.

CFR Cluj pierde doar al doilea meci in acest sezon de Liga 1, precedenta infrangere datand din 2 septembrie 2018 pe teren propriu contra Viitorului.

O serie de 15 meciuri fara infrangere pentru campioana sezonului trecut intrerupta de Craiova, echipa care devina astfel o pretendenta demna de luat in seama in lupta pentru titlul din acest sezon.

Lovitura de incepere a meciului din Banie a fost data simbolic de Alexandru Mitrita, cel care i-a pus pe brat lui Nicusor Bancu banderola de capitan al Craiovei.