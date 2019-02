Ministrul Apărării, Gabriel Leș, s-a întâlnit cu unul dintre cei mai titrați reprezentanți ai curentului conservator american

Cu prilejul vizitei desfășurate în Statele Unite, ministrul Apărării, senatorul PSD de Satu Mare, Gabriel Leș, a avut plăcerea de a-l întâlni pe Edwin J. Feulner, unul dintre cei mai titrați reprezentanți ai curentului conservator american, care a deținut vreme de 35 de ani poziția de președinte al Hermitage Foundation. Tezele conservatoare au avut priză în ambele tabere de pe scena politică americană, însă după anii 1960 Partidul Republican a devenit creuzetul în care ideile conservatoare au luat forma unor politici publice de impact.

”În cheie doctrinară, conservatorismul nu pare a face casă bună cu filosofia de stânga, însă din dialogul cu dr. Edwin Feulner am ajuns la concluzia că principiile și valorile cu care operăm transcend practic granițele doctrinare. Libertatea și drepturile fundamentale ale individului constituie temelia pe care se construiește un regim democratic autentic, relativizarea acestei premise esențiale nefiind acceptabilă indiferent de pretextul invocat.

Am discutat, de asemenea, despre faptul că civilizația occidentală are la bază valorile de sorginte iudeo-creștină, iar aceste repere identitare trebuie transmise generațiilor mai tinere, chiar dacă sub ofensiva curentelor progresiste demersul se arată o reală provocare. În numeroasele subiecte abordate, de la nevoia consolidării raporturilor comerciale bilaterale și până la ascensiunea îngrijorătoare a relativismului moral, am constatat că Statele Unite și România, deși au istorii atât de diferite, împărtășesc o viziune comună despre viitor, a spus ministrul Gabriel Leș după această întâlnire.

În finalul întâlnirii, dr. Edwin J. Feulner și-a manifestat interesul de a sprijini concret efortul de consolidare a relației bila-terale, astfel că a acceptat invitația de a veni la București în perioada următoare pentru continuarea demersului.