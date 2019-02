Noi detalii despre stadioanele Ghencea, Giuleşti şi Arcul de Triumf

Luni a avut la Palatul Victoria o conferinta de presa in care subiectul central a fost organizarea de catre Bucuresti a celor patru meciuri de la EURO 2020.

Ministrul Tineretului si Sportului, Bogdan Matei, impreuna cu Gheorghe Popescu, consilierul primului ministru, au oferit si detalii despre cele trei arene bucurestene intrate in proces de reconstructie/modernizare si care sunt cuprinse in acest proiect de interes national.

“Cele trei stadioane vor fi gata pentru antrenamentele de la EURO 2020. Sunt convins ca acest proiect va fi organizat cu mare succes. EURO 2020 nu inseamna doar stadioane si cale ferata, ci mult mai mult. Trebuie sa ne punem in slujba acestui proiect de interes national”, a spus Gica Popescu, fostul mare international al Romaniei.

Stadionul Ghencea va avea 31.254 de locuri si va costa 64.5 milioane de euro.

Arena Giulesti va avea o capacitate de 14.000 de locuri si costurile lucrarilor se vor ridica la 29 milioane de euro.

Stadionul Arcul de Triumf, casa echipei nationale de rugby a Romaniei, va avea 8.207 locuri, toate acoperite, si va costa 24 milioane de euro.

In continuare reconstructia arenei Dinamo bate pasul pe loc, proiectul fiind abia in stadiul studiilor de prefezabilitate.