O noapte la muzeu 4

După tot scandalul ăsta de la Muzeul Județean cu scrisoarea gen Caragiale…”o semnăm toți da o dăm anonimă”, ne-a trecut prin cap ideea (că deh tot pare de domeniul fantasticului cum tabloul a prins viață și din inventar a ajuns dar…) să le propunem producătorilor seriei SF de mare succes O noapte la muzeu, să filmeze seria a 4-a la Satu Mare…Poate așa aflăm ce exponate împăiate (de gen șopârle de ex) prind viață peste noapte și mai ales ce bătălii nocturne se mai dau pentru putere printre faraoni. Să vezi ce audiențe ar face filmul și câți ar rămâne cu adevărat…TABLOU!

N.R. O noapte la muzeu (titlu original: Night at the Museum) este un film american fantastic-de aventură-comedie din 2006 regizat de Shawn Levy. În rolurile principale joacă actorii Ben Stiller, Carla Gugino, Robin Williams și Jake Cherry. Scenariul se bazează pe cartea omonimă pentru copii scrisă de Milan Trenc. Este primul film dintr-o serie de filme omonimă, O noapte la muzeu fiind urmat de O noapte la muzeu 2 (Night at the Museum: Battle of the Smithsonian) (care a avut premiera la 22 mai 2009) și de Night at the Museum: Secret of the Tomb (premiera 19 decembrie 2014).