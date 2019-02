Primavera a câștigat “Champions Cup” la Cluj Napoca

Sfarsitul saptamanii trecute a fost bogat in evenimente pentru grupele Scolii de fotbal Primavera Satu Mare.

Grupa U 8 (copii nascuti in anul 2011) a reusit sa castige turneul ”Champions Cup” organizat de Universitatea Cluj. Baietii nostri au reusit sa se impuna in toate cele 6 jocuri:10-1 cu Luceafarul Cluj, 8-1 cu Juniorul Cluj, 6-0 cu CFR Cluj, 9-0 cu Academica Tg. Mures, 3-2 cu Interstar Sibiu si 2-1 in finala cu Viitorul Gherla.

Grupa U 6 (copii nascuti in anul 2012) a reusit sa termine pe locul secund turneul de la Mateszalka (Ungaria), inregistrand urmatoarele rezultate: 5-0 cu Boszik Academia, 3-0 cu Vasarosnameny, 6-1 cu Mateszal-ka, 7-5 cu Dase Debrecen si 7-8 cu Nyirbator.

Primavera U 13 – Viitorul Sighet U13 14-3

Primavera U 11 – Juniorul SM U11 15-5

Cigand SE U16 (Ungaria liga 3) – Primavera U16 0-10

”Chiar daca rezultatele nu reprezinta un obiectiv principal la Primavera, ne bucuram pentru ele si pentru bucuria copiilor! Felicitari tuturor grupelor noastre si mult succes in continuare!

”SPORT PENTRU SANATATE, MUNCA PENTRU PERFORMANTA!” este deviza lansată de antrenorul coordonator al clubului, Florin Fabian.