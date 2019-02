Primavera U6, la primul turneu internațional

Localitatea Hajduboszormeny (Ungaria) a gazduit in wekend-ul trecut un turneu rezervat copiilor nascuti in anul 2012 si mai mici, la care a fost invitata si grupa de pitici de la scoala de fotbal Primavera Satu Mare.

A fost primul turneu la care au participat micutii jucatori ai clubului sătmărean, antrenati de Eric Srepler si Emil Puscas, turneu la care au participat 12 echipe, multe dintre ele reprezentand Academii de renume din tara vecina. La aceasta varsta (s-a jucat 3 contra 3), rezultatele au mai putina importanta, dar vom spune totusi ca piticii nostri au castigat meciurile din grupa (3-1 cu Hajdunanas si 2-0 cu Mateszalka), ca mai apoi sa cedeze in fata Aca-demiilor DVTK Miskolc si BOZSIK, terminand astfel turneul pe locul șase.

”Cel mai important lucru este bucuria si experienta acumulata de acesti copii si speram ca, si pe viitor, bucuria de a juca sa primeze in dauna rezultatelor. Felicitari copiilor, antrenorilor si parintilor pentru efortul facut si mult succes in continuare!”, a transmis condu-cerea clubului Primavera.