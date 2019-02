Primele sancțiuni din acest an dictate de Comisia de disciplină

Comisia de Disciplină AJF Satu Mare a dat primele sancţiuni din anul 2019, dar după un meci disputat anul trecut, cel dintre Ciumeşti şi AS Căpleni.

– Pentru pătrunderea în teren a preşedintelui AS Căpleni, acesta protestând la deciziile arbitrului asistent, va fi suspendat 2 etape şi amendat cu 300 lei.

– Pentru proteste la deciziile arbitrilor, prin vorbe şi gesturi, şi pătrunderea în teren, delegatul echipei AS Căpleni va fi suspendat 2 etape şi 300 lei amendă.

– Tot la acest joc a fost eliminat Hiem Roland (Ciumeşti) pentru cumul de cartonaşe galbene. Acesta va fi suspendat o etapă şi amendat cu 40 de lei.