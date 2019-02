Sătmărenii de la BRobo-Team se pregătesc pentru a treia ediție a First Tech Challenge Romania, de la Cluj

Echipa de robotică BRobo-Team de la Colegiul Tehnologi ”IC Brătianu” Satu Mare se pregătește pentru cea de a treia ediție a First Tech Challenge Romania, Competiția Regională de la Cluj 1-3 martie 2019. BRD First Tech Challenge Romania este cea mai mare competiţie de robotică din România, susţinută de asociaţia Naţie prin Educaţie. În anul 2018-2019 are loc a treia ediție a competiției.

Provocarea celor de la Naţie prin educaţie este aceea de a construi un robot și de a-l face funcțional, apt să îndeplinească anumite sarcini. În fiecare an al competiției, tema se schimbă. În acest an, tema Rover Ruckus, propune construcția unui robot, apt pentru a se deplasa pe Lună, care să poată sta agățat de un lander, sa aterizeze cu succes folosind doar comenzi pre-programate, trebuie să ia bile si cuburi pe care să le plaseze in lander pentru cat mai multe puncte și la final să parcheze în “crater”.

Membrii din echipa de anul trecut, și alții noi, elevii de la Liceul Tehnic ”Ion I.C. Brătianu” au constituit echipa Brobo-Team, adică echipa de robotică de la ”Brătianu”.

Până în prezent, pentru a participa la această competiția, a fost obligatorie prezența la un Demo, organizat la Cluj, iar la finalul acestei săptămâni, respectiv, în perioada 1-3 martie 2019 va avea loc Competiția Regională, tot la Cluj. Robotul celor de la Brobo-Team a fost apreciat la Demo, ca fiind foarte rapid. De atunci, elevii și mentorii lor, au lucrat la robot, modificând multe elemente și îmbunătățindu-i funcționalitatea.

O adevărată provocare pentru a putea participa la Competiția de robotică BRD First Tech Challenge Romania, este implementarea unei strategii de marketing prin care să se atragă sponsori. Atragerea de sponsori este necesară având în vedere că toate cheltuielile sunt suportate de echipe. Sponsorii sunt promovați în materialele promoționale ale echipei. Echipa aduce mulțumiri celor care i-au sprijinit, celor care cred în potențialul lor și în dorința de a reuși!