Şeful PSD spune că Guvernul va şti ce va avea de făcut dacă Iohannis o să întârzie răspunsul pe propunerile pentru Dezvoltare şi Transporturi

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că în urma unei analize a ministrului de Justiţie, Tudorel Toader, Guvernul va şti ce va avea de făcut dacă preşedintele Klaus Iohannis o să întârzie numirea noilor miniştri pentru Dezvoltare şi Transporturi pe care îi va propune premierul.

„Nu, am discutat cu domnul Toader, de fapt mi-a adus răspunsul la o întrebare pe care i-am pus-o şi eu: ce se întâmplă dacă se depăşeşte interimatul de 45 de zile la un minister şi mi-a adus şi o decizie a CCR şi o analiză a dumnealui, în care Guvernul va şti ce va avea de făcut dacă Iohannis o să întârzie numirea celorlalţi doi pe care o să-i transmită doamna premier mâine seară”, a declarat Liviu Dragnea, luni la Parlament.

Liderul PSD a transmis că subiectul prioritar pentru CEx de marţi îl reprezintă stabilirea noilor propuneri pentru Ministerul Dezvoltării şi cel al Transporturilor.

„Mâine seară, la ora 17.00 vom avea CEx. Punctul principal îl reprezintă propunerile de miniştri cu care o să vină doamna premier. O să le adoptăm în CEx şi apoi va spune despre ce e vorba”, a spus Dragnea. Eu ştiu că doamna premier a şi sunat de foarte multe ori, a şi trimis foarte multe adrese. Din ce am înţeles eu de acolo nu mai vin adrese semnate de preşedinte ci doar de şefa de protocol”, a adăugat Dragnea.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat că marţi îi va trimite preşedintelui Klaus Iohannis nominalizările pentru ministerele Dezvoltării şi Transporturilor. Ea a confirmat că i-a trimis şefului statului o scrisoare în care îl informa despre retragerea candidaturii lui Mircea Drăghici.

”Am trimis o scrisoare către dl Preşedinte Klaus Iohannis în care am retras propunerea doar pentru Mircea Drăghici, pentru că aşa cum ştiţi pentru dna Olguţa Vasilescu a venit refuzul din partea preşedintelui. A trecut o perioadă foarte mare în care avem două portofolii fără miniştri titulari şi am considerat că este foarte important să venim cu propuneri noi, pentru că nu mai putem aştepta încă un răspuns în ceea ce-l priveşte pe Mircea Drăghici, pentru că depăşim perioada de interimat. Pe 20 se vor împlini cele 45 de zile, deci trebuie să găsim o soluţie. Consider că dincolo de jocurile politice, de lupta politică este impăortant să avem miniştri titulari, să avem guvernul complet, pentru a ne putea desfăşura activitatea şi în ţară – unde miniştri au cerinţe, au speranţe justificate, dar şi la nivel european, unde deţinem preşedinţia rotativă”, a explicat Dăncilă.