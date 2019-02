Sorin Copciac – Poliţist poet!

N-am crezut că în activitatea de realizator emisiuni TV şi de jurnalist, voi scrie un astfel de material! Material laudativ la adresa unei categorii de oameni mai puţin admiraţi de masa largă a populaţiei, din oraşe şi sate, din toată ţara. Noi, în redacţie, mai discutăm despre oamenii obişnuiţi, despre conducătorii de unităţi economice, privaţi sau de stat, despre medici, profesori, despre studenţi şi elevi, despre pregătirea unora sau despre lipsa de pregătire.

Sigur, poliţia nu lipseşte şi… din păcate am auzit mai multe aprecieri deloc lăudabile. Cu câţiva ani în urmă am ajuns cu colegul meu Florinache (Dumnezeu să îl odihnească în Pacea Sa!) în Craidorolţ, la poliţistul Sorin Avram, cu care am realizat o emisiune, care, ulterior a fost preluată de televiziunea naţională la “Viaţa satului”. Mare a fost bucuria mea şi a judeţului, prefect fiind dr. Eugeniu Avram, când s-a vorbit frumos despre poliţia sătmăreană. Mai puţin bucuros a fost şeful lui, de la Carei, care în loc să-l laude pentru că a realizat un muzeu cu peste 4000 obiecte, lucruri pe care nu le posedă nici muzeul judeţean, l-a beştelit că se ocupă de “prostii” şi la ameninţat. Eu, realizatorul emisiunii, am luat poziţie şi am prezentat cazul conducerii inspectoratului, unde l-am găsit pe dl Florentin, care a înţeles totul şi mi-a spus: “În sfârşit se vorbeşte frumos şi la adresa poliţiei!”. S-a documentat şi am auzit ce i-a spus, telefonic, şefului de la Carei (Chiş). Nu pot reproduce aici, dar n-au fost cuvinte de laudă!



În schimb, cuvintele de laudă au fost adresate lui Sorin Avram. Felicitări, Sorin, felicitări dl Florentin! Iată că, într-o zi sunt rugat să mă uit peste nişte versuri şi să-mi dau părerea despre ele. Şeful de post din Cehal a scris multe poezii şi, sincer, am rămas uimit. Le-am lecturat şi mi-am notat observaţiile, spunându-i să nu fie direct, pentru că poezia trebuie să dea de gândit, chiar dacă nu face filozofie! A înţeles şi iată-l că l-am însoţit la lansarea primului volum “Gânduri ascunse”, volum reuşit al omului, poliţistului –poet, care a cules aplauzele celor peste o sută de oameni valoroşi ai judeţului şi nu numai, veniţi la lansarea din 31 ianuarie la restaurantul “Mioriţa”. Acest volum frumos a fost scos la prestigioasa editură “Ecou Transilvan” din Cluj, iar la festivitatea de lansare a fost prezentă directoarea editurii, dna Nadia Fărcaş, care a rostit cuvinte de aleasă apreciere la adresa realizării creaţiilor poetice ale lui Sorin Copciac. Aceste cuvinte rostite de Nadia Fărcaş, cele ale dnului prefect dr. Eugeniu Avram, ale lui Dumitru Ţimerman, ale celor prezenţi în sală, m-au îndreptăţit să-l apreciez, devenindu-mi coleg în ale creaţiei. Se spune în popor că “aşchia nu sare departe de trunchi” fiind neamul românesc, cu tot ce are el ca zestre, inclusiv limba română, iar “aşchia” fiind poliţistul – poet de care vorbim, cel care poartă în fiinţa sa seva dragostei de ţară, de limbă, de neam, de dreptate şi adevăr. Am aflat că acest Sorin Copciac, încă de mic scria poezii cu substanţă romantică, scurgându-se sub penelul său râuri de versuri, precum apele se reîntorc în izvoare. La lansare, dna directoare Nadia Fărcaş i-a citit una din poezi, pe care o reproduc pentru cititorii Gazetei de Nord Vest: “Visul meu s-a stins lume…/ Chiar înaintea zorilor de ziuă!/ NU reţin de unde am venit/ Şi nici încotro am apucat-o…/ M-am îndepărtat fără azimut, / Că… firul mi s-a rupt!/ Cât de comod este fără urcuş…/ Te năpădesc iluzii de tot felul/ Şi aştepţi să vină toamna, / Când nu se va întâmpla nimic!/ Oare ce nu-ţi deranjează somnul?/”.



Sigur, încă n-am descoperit profesiunea de credinţă în scrisul său, dar prevăd omul cu talent, cu aplecare puternică spre poezie. Am aflat că şi în viaţă sa este omul respectat şi mă bucur pentru astfel de oameni! Eu le-am dat tot sprijinul celor talentaţi şi i-am publicat pe când erau elevi, ajungând poeţi şi scriitori cunoscuţi, George Vulturescu, Ion Bledea, Ion Baias şi… acum, acest om realizat în viaţă, în societate, în drumul spre creaţie artistică. Şeful poliţiei se poate mândri cu astfel de subalterni care-i fac cinste, mai ales că “acum nu mai avem interimar”, cum mă asigura prefectul Darius Filip într-o emisiune televizată “Oameni şi fapte”. Nu ştiu care din judeţele ţării se pot mândri cu astfel de poliţişti, a căror închegare şi definire a trăsăturilor profilului lor s-a împlinit treptat prin acumulări calitative marcate de o sârguincioasă şi continuă trudă!



Să învăţăm să apreciem valorile din jurul nostru, făcând educaţie chiar prin a desemna valorile, cu respect, cu recunoştinţă şi cu bun-simţ! Începând cu prefectul Darius Filip, care este prezent mereu şi se bucură de orice realizare frumoasă a judeţului! Ştie s-o facă şi-i mulţumim! Oricum, Sorin Copciac şi-a făurit, cu limpezime şi tenacitate, un destin propriu pe deplin asumat. A pornit, ca în meserie, şi în creaţie cu încredere şi optimism într-o latură a carierei ce începe – acea de scriitor, numărându-se printre puţinii din judeţ, venind în Agora cetăţii, devenind o persoană publică însemnată! Pe noi, cei de la NVTV, ne bucură rezultatele reuşite la nivelul judeţului şi le scoatem în evidenţă prin cotidianul prezent şi prin emisiuni televizate, urmărite pe tot globul! De ce? Ca să nu se uite! Din mândria că avem locuitori minunaţi, oameni ce se dăruiesc prin muncă, prin talent, prin comportament civilizat şi prin respect faţă de semeni! Sincer, apreciez statura intelectuală a lui Sorin Copciac, care-ţi investeşte energia creatoare pentru a lăsa ceva în urmă, ceva trainic, ceva ce trebuie apreciat pentru că volumele rămân în Biblioteca Naţională, în multe biblioteci şi în rafturile noastre!

Îl cunosc pe cel omagiat de puţin timp, în două ipostaze ce le-a impus implicările sale şi mi-a stârnit fireasca curiozitate de a descifra resorturile ce l-au animat pentru a scrie poezie. Acum, într-o societate în care domină răutatea, invidia, ura, duşmănia şi dispreţul, să ne bucurăm că avem astfel de oameni în jurul nostru şi să-i apreciem! Sorin Copciac este de o rară modestie, subliniindu-şi obârşia ţărănească, considerându-se simplu şi demn membru sau fin al neamului său în numele căruia îşi asumă fireasca responsabilitate de a veghea mereu “ca harta limbii române să nu devină cumva mai mică decât cea a României!”.

Apreciez talentul şi curajul lui de a rămâne, prin tot ce face, în minţile şi în inimile contemporanilor săi, fiind un adevărat luptător pe baricadele neliniştii, ale interesului naţional, ale credinţei strămoşeşti în Biserica Neamului şi în Bunul Dumnezeu! Aştept, cu nerăbdare al doilea volum!

Teodor Curpaş