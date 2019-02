TALENT și multă MUNCĂ! Artista LAVINIA ZAHA: Unica sa pasiune, MUZICA!

Lavinia Zaha este o tânără mămică foarte talentată care are muzica în suflet de cțnd era mică.În familia lor se cântă de dimineața până seara. O parte din viața sa, dar și din pasiunile sale, Lavinia Zaha le-a destăinuit sătmărenilor în cadrul unui interviu acordat Gazetei de Nord Vest.

Reporter: Lavinia, pentru ca cititorii sa te cunoască mai bine, povestește-ne puțin despre începuturile tale în muzică.

Lavinia Zaha: Cânt de când mă știu,întotdeauna am fost pasionată de muzică. Am fost elevă a profesorului Berindei la Palatul Copiilor secțiunea muzică ușoară, de la vârsta de 17 ani, am cântat în mai multe formații, respectiv am colaborat cu mai mulți colegi de la noi pe plan local, am participat la mai multe concursuri și spectacole și la nenumeroase evenimente, nunti, botezuri și zile de nastere.

Reporter: Aceasta este meseria ta sau este un hobby?

Lavinia Zaha: Mereu am fost o persoană dinamică și activă, dat fiind faptul că evenimentele pe care le onorez sunt majoritatea la sfarșit de săptămână,mi-am dorit să fac și altceva în timpul săptămânii,astfel muzica a devenit un hobby pentru mine și o fac cu multă pasiune și dăruire, muzica are un loc aparte în sufletul meu.

Reporter: Cât timp aloci repetițiilor?

Lavinia Zaha: Dat fiind faptul că și soțul meu este pianist, ori de cate ori ne permite timpul, mă acompaneaza și facem repetiții și acasă. La noi, muzica este un subiect principal și ne susținem și ne încurajăm reciproc.

Reporter: Ce iti place sa canti mai mult?

Lavinia Zaha: Imi plac mai multe genuri muzicale și interpretez la evenimente atât muzică populară cât și muzică de petrecere, însă muzica ușoară este cea care mă reprezintă cel mai mult.

Reporter: Ești mamică, cum îți împarți timpul?

Lavinia Zaha: Am avut o pauză de aproximativ doi ani, în care m-am ocupat exclusiv de fetițele mele, dar acum am revenit cu forțe proaspete pentru a încanta oamenii și de a-i bucura prin muzica pe care o interpretez.

Reporter: Ți-ar placea ca fetițele să vă calce pe urme?

Lavinia Zaha: Orice își vor alege fetele să facă pe viitor,le voi susține necondiționat, dacă vor fi pasionate de muzica sau de orice altceva,voi fii alături de ele și le voi îndruma și le voi sfătui și voi fi fericită de orice activitate sau profesie își vor alege în viața atâta timp cât ele se vor simți fericite și împlinite.

Reporter: Dacă ar fi să o iei de la început, ai alege același drum?

Lavinia Zaha: De tot ce mi-a oferit viața până acum sunt mulțumită și dacă ar fi să o iau de la început, sigur aș alege același drum.

Reporter: Cine te-a susținut cel mai mult în carieră, cine a avut încredere totală în tine?

Lavinia Zaha: M-au susținut părinții mei și soțul meu în tot ceea ce mi-am propus să fac și în toate proiectele mele muzicale și nu numai.

Reporter: Cât de greu este să răzbești în acest domeniu?

Lavinia Zaha: Nu este usor, trebuie să fii responsabil,serios și perseverent și să aloci mult timp studiilor muzicale și activităților muzicale pentru ca să poți să fii pe placul tuturor.

Reporter: Ce alte pasiuni mai ai?

Lavinia Zaha: Singura și cea mai mare pasiune a mea este muzica.

Reporter: De-a lungul timpului ai fost nevoită să faci sacrificii?

Lavinia Zaha: În orice domeniu, din punctul meu de vedere trebuie să faci anumite sacrificii, să lupti pentru ceia ce îți dorești și să ajungi acolo unde îți dorești.

Reporter: Cânți alături de soțul tău, cum e, aveți neînțelegeri la unele subiecte ce țin de muzică?

Lavinia Zaha: Cânt împreună cu soțul meu ocazional, în rest avem fiecare formații diferite, avem neînțelegeri ca și oricine,noi la cântat suntem colegi în primul rând și ne dăm silința să oferim celor care ne cheamă, muzică de calitate și în primul rând să fim noi mulțumiți de evenimentul care l-am onorat.

Reporter: Care este ce-a mai mare dorință a ta?

Lavinia Zaha: Cea mai mare dorință a mea e să îmi fie fetițele sănatoase în primul rând, la fel și noi, să reușesc să îmi finalizez toate proiectele muzicale care le am în plan, și să pot să onorez cu succes toate evenimentele la care sunt invitată.