Victoria și-a luat revanșa în fața celor de la AS Căpleni

Două dintre cele mai bune echipe din seria C a Ligii a 4-a, Victoria Carei și AS Căpleni s-au întîlnit la începutul acestei luni într-o dublă amicală.

Liderul seriei C, AS Căpleni, a câștigat primul meci, la Carei cu 5-1 , iar Victoria și-a luat revanșa în week-end câștigând cu 3-1 chiar la Căpleni.

Pentru Victoria au marcat: Tilinger (2) şi A. Malinetescu. Golul echipei din Căpleni a fost marcat de Ionucz.

AS Căpleni: Vajda, Pataki, Papp, Fleisz, Sz.Bakai, Moldovan, Boldizsar, Silaghi, Ionucz, Szabo, Illyes, Weibel, Baumgartner, Gecse. Antrenor: Gabor Silaghi.

Victoria Carei: Armos Sandor, Mitracica, Holczberger, Griszhaber, E. Oros, Ghiarfaş, Lazea, Tilinger, R. Zbona, B. Bakai. C. Ardelean, A. Malinetescu, Csenteri, C. Silaghi, R. Silaghi. Vereş, Mărneanu, Mihale şi Babiciu au lipsit motivaţi. Antrenor: Marius Botan.

Instalat în această iarnă pe banca tehnică a Victoriei Carei, antrenorul Marius Botan s-a arătat mulțumit atât de rezultat cât mai ales de atitudinea arătată de elevii săi.

“Băieţii mei au reacţionat foarte bine având în vedere că săptămâna trecută am fost în cantonament. Am câştigat un joc după antrenamente intense” a declarat Marius Botan.

În următorul joc de pregătire AS Căpleni va întâlni, duminică, pe Recolta Dorolţ.

Pentru Carei urmează meciurile cu: Fortuna Căpleni (16 februarie), Valea lui Mihai (20 februarie), Unirea Tăşnad (23 februarie), CSM Satu Mare (2 martie).