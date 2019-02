VIDEOCLIP. ”Aș sta o viață lângă tine”, noul HIT lansat de Sorin Petric

Interpretul sătmărean Sorin Petric a lansat săptămâna acesta o melodie de dragoste dedicată tuturor celor care știu să se bucure de viață. Această piesă este dedicată în special celor îndrăgostiți, mai ales că se apropie Dragobetele.

Cântecul este compus de către Radu Augustin Tamas, producția muzicală (orchestrația) este realizată de Alexandru Malschi din Cluj iar videoclipul este filmat de Mihai Oros.

“I-am scris lui Radu că am nevoie de un cântec cu un mesaj puternic . Zis și făcut. După 10 minute, în timp ce tăia lemne mi-a și trimis versurile , mi-a trimis un mic demo cum ar vedea el din perspectiva lui și mai departe am știut clar, ce am de făcut. Deși puteam să o orchestrez și eu la rândul meu , știam că acest cântec are nevoie de ingrediente magice. Așa că am hotărât să merg la prietenul meu Alexandru Malschi și ne -am apucat de treabă. I-a plăcut și într-adevăr și-a pus amprenta exact cum știe el mai bine“, a declarat Sorin Petric.

Melodia ”Aș sta o viață lângă tine” are parte de un videoclip minunat și sunt scoate în evidență cele mai importante etape ale vieții.

“Povestea clipului este aparent simplă și mi-a venit în timp ce savuram cafeaua de dimineață.Ascultând demo-ul piesei, am întețes că în imagini trebuie să pun în evidență faptul că iubirea este cel mai frumos lucru care ni se poate întâmpla și în viziunea mea, am vrut să o expun printr-un simplu fapt : cu cât începe mai repede, cu atât durează mI mult. La rândul meu doresc să -mi trăiesc iubirea până la adânci batraneți. Am încercat deasemenea să creez o poveste în care să includ toate aceste detalii în imagini, și am încercat să scot în evidență cele mai importante etape ale vieții. Începutul, desfășurarea și finanul vieții. Bineinteles, ingredientul prezent de fiecare data a fost iubirea”, a mai adăugat interpretul.

Videoclipul este emoționant și în el se pot regăsii multe persoane.

“Prima dată când am văzut videoclipul , am fost foarte emoționat și am încredere că toți cei care vor asculta cântecul,și vor vedea videoclipul vor resimțiți aceleași emoții care le-am trăit și eu. Vreau sa ii mulțumesc în același timp și lui Mihai Oros pentru profesionalism și pentru faptul ca a pus mult suflet in acest proiect.” a spus Sorin.