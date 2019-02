Vine sau nu Dan Petrescu la cârma campioanei?

Nicolae Pîrnău, cel care reprezintă interesele lui Dan Petrescu, a explicat care e situaţia actuală privind numirea “Bursucului” pe banca celor de la CFR. Tehnicianul român (51 de ani) o pregăteşte pe Guizhou Hengfeng, echipă din China. “Dan Petrescu are contract perfect valabil cu echipa din China şi îşi exercită funcţiile. Care sunt speculaţile referitor la CFR Cluj nu cunosc. Are durată acest acord nu e condiţionat de retrogradare sau altceva… Dan Petrescu este un antrenor care ar fi dorit de orice echipă care are un conducător cât de cât capabil să înţeleagă ce e fotbalul. Poate şi-l doreşte CFR-ul, e logic să-l vrea înapoi…ce vor ei nu cunosc, dar la momentul actual Dan Petrescu îşi îndeplineşte contractul din China şi asta e tot. Ce vă spun eu e real. Părerea mea corespunde realităţii!”, a spus Nicolae Pîrnău pentru ProSport. CFR a anunţat, marţi, că Alin Minteuan, antrenorul formaţiei secunde, va asigura interimatul campioanei, după rezilierea contractului cu Antonio Conceicao. Portughezul a preluat echipa în iulie 2018 şi a condus-o în 24 de partide, bifând 13 victorii, 7 remize şi 4 înfrângeri.