Acțiuni organizate de Ziua Mondială a Apei de APM Satu Mare

La începutul primăverii, în data de 22 martie, în întreaga lume se aniversează Ziua Mondială a Apei, care are o temă distinctă în fiecare an. În anul 2019 tema este “Apa pentru toți” și are ca scop conștientizarea importanței apei ca și resursă vitală.

În acest context, Agenția pentru Protecția Mediului organizează diverse acțiuni de conștientizare a importanței apei pentru natură pentru cetățeni și comunitate, acțiuni care sunt organizate în parteneriat cu diverse instituții partenere.

Astfel, în cadrul concursului transdisciplinar ”Matematica și mediul”, APM Satu Mare organizează în perioada 20-22.03.2019 mese rotunde începând cu ora 13.00 în trei locații din județ: Școala Gimnazilă nr. 1 Carei, Școala Gimnazilă nr. 1 Negrești Oaș și la Colegiul Național ”Ioan Slavici” Satu Mare pentru a asigura participarea celor 75 de echipaje de la cele 19 instituții de învățământ înscrise la concursul transdisciplinar. Scopul întâlnirilor este ca elevii participanți să acumuleze cât mai multe informații utile pe care să le valorifice în portofoliul necesar evaluării din concurs. În cadrul acestor acțiuni, specialiștii din cadrul APM Satu Mare vor prezenta materiale informative în contextul evenimentului ecologic și vor aplica chestionare pentru a obține un feed-back al acțiunii.

De asemenea, în cadrul proiectului ,,Coridor verde fără frontiere”, proiect finanțat prin Programul INTERREG V-A România-Ungaria, în data de 25.03.2019, începând cu ora 13.00, se va desfășura o excursie în situl ”Someșul inferior” pe raza comunei Odoreu, în vederea de prelevări de probe de apă urmate de analiza ”insitu” a calității acestora realizate de către specialiștii din cadrul APM Satu Mare. La acțiune vor participa reprezentanți ai partenerilor de proiect precum și elevi de la instituțiile de învățământ aflate pe raza de implementare a proiectului din Ronânia și Ungaria.