Cantonament cu antrenori de top la Loga Dance School

In data de 9-10 martie 2019, Loga Dance School a organizat un nou cantonament intens de doua zile, cu antrenori de TOP.

Sotii Marton & Katalin SOMODI, din Targu Mures, au o experienta de peste 20 de ani in lumea dansului, au crescut prima pereche de Campioni MONDIALI ai Romaniei la sectiunea Latino in categoria de varsta tineret. Csanad Fodor-Kiss si Reka, de asemenea sportivii sotilor SOMODI, pentru al doilea an consecutiv au fost Campioni Nationali la categoria Standard, reprezentand Ungaria.

Perechea Eliska LENCESOVA & Radovan KURINEC din Slovacia in luna februarie au obtinut titlul de vicecampioni la dansurile Latino, reprezentand SLOVACIA.



25 de sportivi de la Loga Dance School si-au îmbunătățit cunostintele weekendul trecut la 10 dansuri (5 Standard si 5 Latino).

Evenimentul a avut loc la Satu Mare in sala Loga Dance School.

Au fost 10 ore de dans intens, dimineata a avut loc cate un antrenament de o ora si jumatate, dupa care, timp de 7 ore, au predat simultan 6 antrenori in sala, seara s-a terminat ziua cu al doilea antrenament de grup de 90 de minute.

Cei șase antrenori au fost:

Katalin SOMODI (Targu Mures), Reka VASZI (Targu Mures), Csanad FODOR-KISS (Targu Mures),

Florin CULDA (Oradea), Eliska LENCESOVA (Slovacia), Radovan KURINEC (Slovacia)

”Din 2019 pregatim o serie de cantonamente cu antrenori invitati din tara si strainatate, pentru o crestere exponentiala a sportivilor, este important pentru ei sa primeasca cele mai noi informatii din lumea dansului. Din acest motiv, la fiecare 3 luni organizam aici la Satu Mare cate un cantonament cu antrenori de TOP pentru perfectionarea sportivilor Loga Dance School”, ne transmit cei de la Loga Dance School.

In data de 6-7 aprilie vor ajunge si alti antrenori de TOP la Satu Mare, cand va avea loc un nou cantonament de dansuri Standard si Latino. Din IASI vor veni sportivii & antrenorii Irimescu Andreea cu partenerul ei de dans Emilian Cujba si din Oradea, antrenor si arbitru Florin Culda cu antrenoarea Oana FLORUT. In zilele de 7-8-9 iunie, din Germania va veni Cseke Zsolt, care va tine un cantonament de dansuri Latino.