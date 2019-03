Cum alegi cele mai spectaculoase rochii pentru sezonul estival 2019

Femeile adora sa isi actualizeze garderoba in functie de tendintele fiecarui sezon. Prezentarile de moda sunt urmarite de fiecare data cu interes, iar sfaturile stilistilor sunt urmate cu sfintenie, in special, de catre adevaratele fashioniste. Exista cateva piese care nu trebuie sa lipseasca si in jurul carora se pot contura si creea cele mai in voga tinute. Este nevoie de putina imaginatie si de niste minime cunostinte de moda pentru ca rezultatul final sa fie unul desprins parca din paginile revistelor de moda.

Rochiile de vara – elemente care nu trebuie sa lipseasca din garderoba

Unele dintre cele mai bine piese vestimentare in perioada estivala sunt vaporoasele rochii de vara. Acestea sunt lejere, fluide si usor de purtat fapt pentru care sunt preferate de marea majoritate a femeilor. Exista modele potrivite pentru birou, dar si modele casual care pot fi purtate cu precadere in timpul iesirilor in oras cu prieteni. Indiferent de conformatia corpului sau de varsta, femeile vor gasi in magazine cel putin o rochie care sa li se potriveasca de minune si care sa fie purtata in diverse contexte.

Conteaza extraordinar de mult si felul in care rochiile sunt accesorizate. Spre exemplu, un model tineresc poate fi purtat atat cu niste balerini sau sandale, dar si cu niste tenesi pentru femeile care isi doresc sa un look mai cool si mai fresh. Posibilitatile sunt infinite, totul tine de preferintele fiecarei doamne si domnisoare in parte.

Din punct de vedere cromatic in ultimii ani s-a mers foarte mult pe nuantele deschise care emana veselie si au fost evitate culorile inchise precum negrul care ajunge sa ofere inclusiv o stare de disconfort. Imprimeurile florale au fost si ele la mare cautare si vor continua sa ramana in trend si sezoanele urmatoare, aviz amatoarelor. Culorile sunt cele care reusesc sa scoata din anonimat o tinuta simpla asa ca femeile nu ar trebui sa le evite.

In aceasta perioada, magazinele oferta un discount substantial avand in vedere faptul ca vara este destul de departe. Femeile care isi doresc sa profite si care vor sa isi achizitioneze rochii la un super pret, pot profita de acest lucru. Suna bine, nu-i asa? Chiar si site-urile online au o serie de oferte greu de refuzat. Un singur click aici si pasionatele de moda pot descoperi o serie intreaga de rochii de vara dintre care 1 sau 2 si-ar putea face loc cu lejeritate in garderoba. Mai mult decat atat, pretul de achizitie este unul extrem de avantajos. Raportul calitate – pret este excelent asa ca investita merita cu siguranta facuta.

Modelele maxi sunt unele dintre cele mai apreciate de catre femeile din intreaga lume. Croiala speciala se potriveste de minune oricarei siluete ceea ce reprezinta un mare punct in plus. Indiferent de inaltime sau de numarul kilogramelor, o astfel de rochie va veni ca si turnata si va evidentia calitatile fizice ale fiecarei femei.

Pentru a arata impecabil, o femeie nu trebuie sa cheltuie o suma impresionanta de bani, trebuie doar sa caute acele produse care o vor pune in evidenta si care se gasesc la un pret imbatabil. Mai mult decat atat, combinarea piesele noi cu cele deja existente in garderoba poate genera niste outfturi demne de rubrica: Asa Da!