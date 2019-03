Dans sportiv/ Loga Dance School, pe podium la Cupa Oradea

Loga Dance School a participat sâmbătă, 23 martie, la Cupa Oradea, concurs national organizat la Santandrei. La această ediție au participat peste 250 de perechi de dansatori de la cluburi din Ardeal.

Perechile de la Loga Dance School au ajuns în nouă finale iar cinci dintre ele au urcat pe podium.

In total, 9 medalii au obtinut sportivii scolii de dans, din care 5 medalii pe podium.

Cele mai bune locuri pe podium au obținut perechile:

Diousi Rafael & Tala Alexia – la Open Basic Standard 16-34 de ani – Locul 2 din 7 perechi

Varga Chris & Polak Hanna in clasa D 12-13 ani – Locul 2 din 8 perechi

Puscas Eduard & Bacutiu Mak Regina in clasa E 6-11 ani – Locul 2 din 11 perechi

Cristian Luca & Pintea Jessica in clasa Hobby 10-11 ani – Locul 3 din 21 de perechi

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Precompetitional 3 dansuri 4-9 ani – Locul 3 din 8 perechi

Pe locurile 4, 5 și 6 în finală au obținut perechile:

Nagy Dominik & Ilonczai Dora – E 12-13 ani – Locul 4

Danci Raul & Nojea Alessia – Precompetitional 3 dansuri 10-11 ani – Locul 5

Danci Raul & Nojea Alessia – Precompetitional 2 dansuri 10-11 ani – Locul 6

Smucz Cristian & Gheorghioi Anacarina – Precompetitional 2 dansuri 4-9 ani – Locul 6