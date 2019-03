Darius Torok – Brândușan se impune la Voința Chess Weekend No. 4

CS Voința Satu Mare a organizat sâmbătă și duminică trei turnee de șah în cadrul “Voința Chess Weekend No. 4”. Evenimentul șahistic s-a bucurat de succes cu peste 80 de participanți din Satu Mare, cluburile CS Voința, CS Unio, LPS, și din Baia Mare, cluburile Tinerii Lei și „La Bunicu”. Totul s-a desfășurat în trei săli puse la dispoziție de Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” de pe strada Mihai Viteazu din Satu Mare.

Cel mai puternic concurs, Turneul A a reunit 21 de șahiști cu Elo sub 1.600. S-a dat o luptă mare pentru podiumul final, iar după șase runde pe primul loc s-a situat Darius Torok-Brândușan de la CS Voința Satu Mare. Sportivul antrenat de Ciprian Muntean a acumulat 5 puncte.

Clasamente Turneu A (Elo sub 1.600)

General: locul 1 – Darius Torok Brândușan (Voința), 2 – Adam Hejja (Unio), 3 – Alexandru Mocan (LPS)

Băieți

• 14 ani: 1 – Gabriel Sergiu Tăbăcaru (Voința), 2 – Ambar Kumar (Baia Mare), 3 – Denis-Gabriel Pop (Unio)

• 12 ani: 1 – Adam-Peter Hejja (Unio), 2 – Alexandru Mocan (LPS SM), 3 – Ioan Iuga (Baia Mare)

• 10 ani: 1 – Darius Torok Brândușan (Voința), 2 – Tudor Marica (Baia Mare), 3 – Andrei Pașca (LPS SM)

• 8 ani: 1 – Marian Mureșan (Baia Mare), 2 – Szabolcs Szegedy (Unio)

Fete

• 12 ani: 1 – Ioana Dragoș (LPS SM)

• 10 ani: 1 – Cezara-Andreea Cozma (Unio)

În cadrul Turneului B s-au înscris 20 de șahiști cu Civ sub 1.050. Pe primul loc în clasamentul general s-a situat David Boc de la ACS Tinerii Lei Baia Mare cu 5 puncte. Alin-Cristian Ciocîrlie (Voința) l-a urmat cu același număr de puncte obținute în 6 runde.

Clasamente Turneu B (Civ sub 1.050)

General: 1 – David Boc (Baia Mare), 2 – Alin-Cristian Ciocîrlie (Voința), 3 – Alexandru Sever (LPS SM)

Băieți

• 10 ani: 1 – Alin-Cristian Ciocîrlie (Voința), 2 – Luca Elekes (Baia Mare), 3 – David Gall (Voința)

• 8 ani: 1 – David Boc (Baia Mare), 2 – Alexandru Maier (LPS SM), 3 – David-Miklos Hejja (Unio)

Fete

• 12 ani: 1 – Viviana Trella (Voința)

• 10 ani: 1 – Lavinia Filipan (Baia Mare)

• 8 ani: 1 – Johanna-Rita Zvenyak (LPS SM), 2 – Amalia-Maria Zamfirache (Unio)

Aglomerație mare a fost la Turneul C, cel dedicat jucătorilor nelegitimați. La start s-au prezentat 42 mici șahiști și un lucru interesant se leagă de Balazs Kovacs. În vârstă de doar 4 ani și 10 luni, Balazs Kovacs, pregătit de Ciprian Muntean la CS Voința Satu Mare, a ocupat locul 3 la general. Dar Kovacs a obținut 6 puncte, la fel ca Denis Goloman (Unio), câștigătorul turneului.

Clasamente Turneu C (nelegitimați)

General: 1 – Denis Goloman (Unio), 2 – Rareș Moldovan (Unio), 3 – Balazs Kovacs (Voința)

Băieți

• 12 ani: 1 – Rareș Moldovan (Unio), 2 – Matei Sumlas (Voința), 3 – Tudor Fabian (Voința)

• 10 ani: 1 – Denis Goloman (Unio), 2 – Ștefan Oros (Unio), 3 – Andrei Muchi (Voința)

• 8 ani: 1 – Alexandru Danciu (Baia Mare), 2 – Rareș Prodan (Baia Mare), 3 – Abel Kovacs (Voința)

• 6 ani: 1 – Balazs Kovacs (Voința), 2 – Matei Maier (Voința)

Fete

• 12 ani: 1 – Melissa Oltean (Baia Mare), 2 – Lorena Ungureanu (Unio), 3 – Lorena Ambrus (Voința)

• 10 ani: 1 – Agapia Balaj (Voința), 2 – Andrada Precup (Baia Mare), 3 – Ana Oltean (Baia Mare)

• 8 ani: 1 – Ilinca Haidu (Baia Mare), 2 – Ina Petcu (Baia Mare), 3 – Siena Goloman (Unio)

Organizatorii de la CS Voința Satu Mare au oferit câștigătorilor medalii, cupe și diplome.

Arbitrii de la Voința Chess Weekend No. 4 au fost: Ciprian-Sorin Muntean, Zoltan Pall, Iulian-Eugen Negrea, Adrian-Lucian Griga.