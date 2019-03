Duel cu Viruşii verzi…

Meci greu pentru Unirea Tasnad astazi in a doua etapa a returului din Liga a 3-a.

Elevii lui Cristi Popa intalnesc la Cluj-Napoca , de la ora 15, una dintre cele mai experimentate trupe din seria a 5-a, pe Sanatatea Cluj .

“Mergem sa jucam un fotbal de calitate si sa incercam sa scoatem un rezultat pozitiv. Au experienta de partea lor, dar si noi am demonstrat in primul joc ca in ciuda schimbarilor din iarna putem pune probleme echipelor din prima parte a clasamentului”, spune antrenorul Cristi Popa.

Acesta considera ca rezultatul din prima etapa a returului, 1-2 acasa cu Reghin, a fost nedrept .

“Meritam mai mult de la acel meci. In primul rand ca Tututa a luat prea repede galbenele si eliminarea din minutul 7 ne-a dat peste cap. Daca jucam 11 contra 11 sigur castigam , dar daca asa a decis arbitrul nu mai avem ce face. Si acum sunt suparat pentru ce s-a intamplat la acel meci. Si a mai venit si golul lor din prelungiri care ne-a pus capac”, a mai spus Cristi Popa.

Eliminat cu Reghin, Tututa nu poate juca azi, iar Virag e accidentat si va lipsi si el.

Virusii verzi, asa cum sunt cunoscuti jucatorii celor de la Sanatatea , vin dupa un succes la Harman, 1-0, si par a avea un retur linistit in conditiile in care echipa nu are emotii cu re-trogradarea, iar promovarea nu pare un obiectiv… In tur la Tasnad a fost egalitate, 2-2.

Liga 3 / Etapa 17

Vineri, 08 Martie

AFC Odorheiu Secuiesc – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

Unirea Dej – CS Iernut

ACS Unu Fotbal Gloria – ACS Fotbal Comuna Recea

MSE Târgu Mureş – Gaz Metan Mediaş 2

Sticla Arieşul Turda – AFC Hărman

Sănătatea Cluj – Unirea Tăşnad

Avântul Reghin – Olimpic Cetate Râşnov

Sâmbătă, 09 Martie

Minaur Baia Mare – CFR Cluj 2

Clasament

1. Fotbal Comuna Recea 40

2.Minaur Baia Mare 35

3.Miercurea Ciuc 34

4.CFR Cluj 2 32

5.Sănătatea Cluj 30

6.Avântul Reghin 27

7.Olimpic Cetate Râşnov 26

8.Sticla Arieşul Turda 24

9.Unirea Tăşnad 21

10.Unu Fotbal Gloria 18

11.AFC Hărman 15

12.MSE Târgu Mureş 15

13.Unirea Dej 13

14.Odorheiu Secuiesc 13

15.Gaz Metan Mediaş 2 7

16.CS Iernut 6