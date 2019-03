După “Băiatul de la cablu”, șarlatanii încearcă metoda ”Băiatul de la gaze”

Scriam într-un număr recent al Bursei noastre cum că metodele de operare a șarlatanilor sunt din cele mai variate. De la firme de deratizare la firme de cablu, imaginația escrocilor nu are limite. Mai nou, un bărbat, care s-a pretins angajatul unei firme din Iaşi, care ar avea un punct de lucru în municipiul Satu Mare, a încercat să înşele o careiancă domiciliată pe strada Tineretului, cerându-i insistent suma de 150 de lei pentru a-i verifica instalaţia de gaz, deşi revivizia acesteia expiră abia anul viitor.

Iată ce spune femeia:

”Azi, înainte de masă, a sunat la poartă un bărbat care mi-a cerut să îl las în casă pentru a-mi verifica instalaţia de gaz, pretextând că avizul obţinut în urmă cu doi ani îmi va expira în luna mai. Bărbatul era însoţit de o femeie, care a stat tot timpul în autoturismul Opel de culoare albastră parcat în stradă. Fără să se legitimeze, bărbatul m-a înştiinţat că va trebui să-i plătesc pe loc suma de 150 de lei pentru serviciile de verificare.

I-am explicat bărbatului că instalaţia de gaz mi-a fost verificată anul trecut, iar costul verificării mi-a apărut pe factura emisă de furnizor. Acesta a început să ridice vocea, spunându-mi că el a fost trimis de la firmă şi că pe hârtia pe care o are apare că îmi va expira revizia. Când a văzut că nu am de gând să îl las în curte, mi-a lăsat o înştiinţare, în care mi se cere să fac o reprogramare pentru verificare. Am acceptat înştiinţarea pentru că mi-am dat seama că doar aşa pot să scap de respectivul bărbat.

Ulterior, le-am povestit unor cunoscuţi de-ai mei de la furnizorul de gaz despre păţania mea. Aceştia mi-au spus că e vorba de o firmă fantomă şi să nu cumva să-i las în casă. Vă rog să relataţi despre ceea ce mi s-a întâmplat, în ideea că cei care vor citi articolul nu vor mai cădea în plasa acestor indivizi dubioşi”.

Așadar, mare atenție la cine dați drumul în casă și dacă totuși o faceți, ar fi bine să nu îi lăsați nesupravegheați nici măcar pentru scurt timp!